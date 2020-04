Ici chez vous

Depuis le début de cette pandémie, nous vous relayons régulièrement de l’information à propos du savoir-faire québécois qui se manifeste résolument et qui répond à la nécessité du moment. Saluons d’abord ce déploiement d’ingéniosité à l’Académie Sainte-Thérèse, une école qui met à profit son FabLab, doté de trois imprimantes 3-D et d’autres appareils sophistiqués, pour fabriquer des visières de protection médicale dont les 1 000 premières unités viennent d’être livrées au CISSS des Laurentides. C’est la Dre Isabelle Charest, médecin spécialiste en anesthésie et en réanimation à l’Hôpital de Saint-Eustache (dont les enfants fréquentent cette école), qui en a suggéré l’idée.

Bell Textron de Mirabel rejoint aussi le combat et collabore activement avec des spécialistes en pneumologie et soins intensifs du CIUSSS de l’Estrie afin de développer un dispositif anti-aérosol portatif à l’usage des travailleurs de la santé. Puisque le centre hospitalier de cette région offre des soins aux personnes infectées par la COVID-19, cet équipement assure une protection supplémentaire au personnel médical lors de manœuvres d’intubation, d’extubation et de bronchoscopie. Le dispositif permet alors de limiter la dispersion des particules par voie aérienne et l’exposition du personnel médical au virus. On ajoute qu’une PME québécoise démarrera bientôt la production de cet équipement qui sera distribué dans tous les hôpitaux.

Enfin je me permettrai encore de vous rappeler ces consignes plus que jamais importantes, à l’heure où l’on commence à parler de déconfinement progressif et que l’activité reprend dans certains secteurs: ne baissons pas la garde, gardons nos distances, lavons-nous les mains, toussons dans notre coude, protégeons-nous les uns les autres, bref, toutes ces choses que nous faisons si bien, depuis le début, et qui nous éviteront de revenir à la case-départ. Portez-vous bien.