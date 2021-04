Gala des chambres de commerce: Cynthia Kabis en nomination!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la nomination de Cynthia Kabis au Gala des chambres de commerce, des fleurs pour faire plaisir à maman et pour soutenir la Fondation Sercan, un salon virtuel pour aider les parents de personnes handicapées et la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal.

Tout d’abord, je tiens à souligner la nomination pleinement méritée de la directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), Cynthia Kabis, dans la catégorie «Leadership du Prix Jean-Paul Létourneau», au Gala des chambres de commerce. Les lauréats seront dévoilés le 20 mai prochain. Bonne chance Cynthia!

La Fondation Sercan a le cadeau parfait pour célébrer la fête des Mères: des fleurs! Des pots de 5″ (7 $) et de 13″ (30 $) de couleurs variées sont disponibles. Vous avez jusqu’au 30 avril pour commander les vôtres. Les fonds ainsi amassés serviront à offrir des soins palliatifs aux gens en fin de vie et des services d’accompagnement aux personnes ayant le cancer. Pour plus de détails sur cette campagne de financement, je vous invite à visiter le [www.maisonsercan.ca]. Salutations aux Serres Jacques Barbe, entreprise partenaire de cette activité de financement!

Une mention concernant le salon virtuel L’accompagnateur. Cet événement vise à faire le pont entre les parents de personnes handicapées et les ressources existantes sur le territoire. Du 29 avril au 1er mai, les Laurentides seront à l’honneur avec la participation, entre autres, du Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, de La Halte des Proches, de GymnO Laurentides, de la Clinique de développement La Corolle et de CESAME. L’inscription se fait en ligne au [laccompagnateur.org].

Finalement, la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour une 36e édition. Les 24 et 25 avril, de 9 h à 16 h, des avocats bénévoles seront au bout de la ligne pour donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits ainsi que de l’information sur les divers modes de prévention et de règlement des différends qui s’offrent à eux. Le numéro à composer: 1 844 779-6232.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!