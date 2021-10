Fondation Sercan : une cause qui nous tient à coeur

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: deux de nos employés participent au demi-marathon de Saint-Sauveur en appui à la Fondation Sercan, un mot sur la journée portes ouvertes à la caserne de Sainte-Thérèse et lancement de la campagne Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot! de la Fondation André-Boudreau.

***

Au Groupe JCL, nous soutenons depuis plusieurs années la Fondation Sercan. Permettez-moi de féliciter deux membres de notre équipe qui s’engagent eux aussi pour cette noble cause. Yves Bourbonnais, directeur de l’atelier de l’ensemble de nos publications, et Jason Bouchard, directeur des ventes pour L’Éveil et le Nord Info, participeront au demi-marathon de Saint-Sauveur ce samedi 2 octobre, afin d’amasser des dons. Je vous invite d’ailleurs à vous rendre au [maisonsercan.ca] afin de les encourager. On le sait, les besoins sont grands et chaque initiative est importante afin de permettre à la Maison Sercan de continuer à offrir des soins palliatifs gratuits aux personnes en fin de vie. Chapeau à vous deux pour votre implication et bonne course!

***

Le dimanche 3 octobre, de 10 h à 16 h, c’est journée portes ouvertes à la caserne de Sainte-Thérèse. C’est un événement toujours très apprécié par les familles, car en plus de pouvoir rencontrer les pompiers et visiter la caserne, plusieurs activités sont proposées sur place. L’entrée est gratuite et aucune inscription n’est requise. Le passeport vaccinal est toutefois requis pour accéder au site. Pour plus de détails, visitez le [www.sainte-therese.ca]. L’invitation est lancée!

***

Finalement, la Fondation André-Boudreau, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS), a lancé la deuxième édition de la campagne Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot!, qui vise à sensibiliser la population aux questions touchant l’anxiété, le stress et l’hyperconnectivité chez les jeunes des Laurentides. Des capsules mettant en vedette les humoristes Mehdi Bousaidan et Rosalie Vaillancourt sont diffusées sur les réseaux sociaux et des outils téléchargeables sont disponibles sur la plateforme web [ www.tuaslederniermot.com]. La pandémie a bouleversé le quotidien de nos enfants et de nos ados. Prenez un petit moment pour consulter le site. C’est bien conçu et très intéressant!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!