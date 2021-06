Félicitations à Sylvain Fortier, lauréat du prix Michèle-Bohec

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: Sylvain Fortier remporte le prestigieux prix Michèle-Bohec lors du Gala Stellar, le Club Optimiste Sainte-Thérèse recrute, et la Fondation Sercan présente sa boîte repas estivale.

***

En tout premier lieu, je tiens à féliciter Sylvain Fortier qui a remporté le prestigieux prix Michèle-Bohec lors de la 36e édition du Gala Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), tenue la semaine dernière. Il s’agit d’un honneur bien mérité. Très impliqué, Sylvain Fortier a su faire sa marque dans la région avec son entreprise Clair Obscur Multimédia, mais aussi par son engagement social auprès de l’organisme Parrainage civique Basses-Laurentides. Je profite de l’occasion pour saluer également le travail des quatre autres lauréats de l’édition 2021, soit Damotech, Tremplin Marketing, les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides et DW Design Technique et Gestion de projet inc. Toutes mes félicitations!

***

Le Club Optimiste Sainte-Thérèse est à la recherche de nouveaux membres, hommes et femmes, qui sont prêts à donner quelques heures de leur temps et à s’impliquer auprès des jeunes. Depuis 1965, l’organisme joue un rôle très important au sein de la communauté et ses nombreuses réalisations en font foi. Si la cause des jeunes vous interpelle, n’hésitez pas à communiquer avec Robert St-Louis, président du Club Optimiste Sainte-Thérèse au 514 835-3472 ou par courriel à rstlou@msn.com.

***

Finalement, un mot sur la Fondation Sercan qui présente sa nouvelle boîte repas estivale, juste à temps pour la fête des Pères et la Fête nationale du Québec. Offerte au coût de 85 $, celle-ci contient deux bavettes de boeuf, deux poitrines de poulet, quatre saucisses européennes, une barquette de légumes (450g) et deux pommes de terre au four. Il s’agit encore là d’une belle façon de joindre l’utile à l’agréable, en soutenant la mission de la maison de soins palliatifs Sercan. Deux dates de cueillette sont prévues. Si vous désirez récupérer votre boîte le 18 juin, vous avez jusqu’au vendredi 11 juin pour commander. Un deuxième jour de cueillette est prévu le 23 juin. Dans ce cas, les commandes sont acceptées jusqu’au mercredi 16 juin. Pour réserver votre boîte repas, visitez le [maisonsercan.ca] ou téléphonez au 450 491-1912.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!