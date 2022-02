Envie de vous sucrer le bec?

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : les boîtes-repas des sucres de la Fondation Sercan, les 50 ans de l’Association Horizon Rosemère et le Jeudi PerséVert organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2022.

***

La Fondation Sercan nous revient cette année encore avec ses délicieuses boîtes-repas des sucres. Fruit d’un partenariat avec la Cabane à sucre Constantin, située à Saint-Eustache, chaque boîte inclut un copieux repas pour deux personnes avec tous les incontournables de la saison : jambon, soupe aux pois, oreilles de crisse, cretons, saucisses dans le sirop, fèves au lard, quiche lorraine, beignes aux patates et tire d’érable. Appétissant, n’est-ce pas? Et c’est pour une bonne cause en plus! L’ensemble des profits de cette campagne seront utilisés afin d’assurer l’accès à des soins palliatifs gratuits pour la communauté. Je vous invite à commander votre boîte-repas des sucres, au coût de 60 $, dès maintenant. Trois dates de cueillette sont prévues à l’horaire. Vous pourrez donc récupérer votre boîte-repas le 17, le 24 ou le 31 mars, à votre convenance, directement à la Maison Sercan, sise au 50, rue Chénier, à Saint-Eustache. Pour plus de renseignements : 450 491-1912, poste 206.

***

La Fondation Émile-Z.-Laviolette nous annonce la tenue d’un match-bénéfice avec les Anciens Canadiens de Montréal. L’événement, qui aura lieu le 21 mai, à 19 h, au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand, vise à amasser des fonds pour aider les enfants des familles démunies de la MRC de Deux-Montagnes. Les billets se vendent au coût de 20 $. Pour avoir plus de détails, téléphonez au 514 945-2231.

***

Finalement, un petit rappel… Aujourd’hui, c’est le Jeudi PerséVert. Pour cette activité spéciale, organisée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se déroulent cette semaine, nous sommes invités à arborer notre plus beau vert (vêtement, décoration, etc.), à prendre une photo et à la partager sur les réseaux sociaux en indiquant @lePREL #jpslaurentides. Une belle façon de dire à nos jeunes que nous sommes avec eux!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!