Encourageons nos commerçants locaux!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la réouverture des commerces, l'importance d'acheter local et la campagne 1 don, 5 causes qui se poursuit.

-L’annonce était espérée et c’est avec soulagement que le milieu des affaires a accueilli, la semaine dernière, la décision du gouvernement Legault quant à la réouverture, en date du 8 février, des centres commerciaux, des commerces, des centres d’esthétique, des salons de coiffure et des musées. Lundi donc, les commerçants de la région ont pu rouvrir leurs portes et accueillir à nouveau leur clientèle. Une bouffée d’air fort attendue! Le printemps dernier, on a beaucoup parlé de l’importance d’encourager l’achat local. Ce «petit déconfinement» est, à mon sens, une belle occasion de réitérer notre soutien à nos marchands qui jonglent depuis bientôt un an avec les aléas de la pandémie, en plus d’être confrontés à la concurrence des géants du Web. Cet hiver, soutenons l’économie d’ici et achetons local!

-J’en profite également pour souligner la résilience du milieu communautaire qui est lui aussi confronté à de multiples défis. Non seulement les besoins sont-ils à la hausse, surtout en matière de sécurité alimentaire et de soutien psychologique, mais l’annulation des collectes de fonds a engendré des pertes de revenus considérables pour les organismes. Plusieurs peinent à poursuivre leur mission auprès de leur clientèle respective en raison d’un important manque à gagner. Au Groupe JCL, nous y allons de notre humble contribution avec la campagne de sollicitation régionale 1 don, 5 causes, présentée par les Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville. Les sommes recueillies sont versées aux organismes suivants: le Groupe La Licorne MRC de Thérèse-De Blainville, la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides, la Fondation du Collège Lionel-Groulx, la Fondation des CHSLD Drapeau, Deschambault, Maisonneuve et Parrainage Civique Basses-Laurentides. L’objectif: amasser 250 000 $! Il est encore temps de participer à la campagne. Vous pouvez aider les cinq organismes parrainés en vous procurant des certificats-cadeaux sur [rabaischocs.com], en achetant des produits et services ou encore en faisant un don en ligne sur [jytrouvetout.ca]. Merci à tous pour votre générosité!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!