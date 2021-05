Donner du sang, un geste généreux et si important!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un aperçu des collectes de sang à venir dans la région et une invitation à participer à l'encan virtuel au profit de Moisson Laurentides.

***

Pandémie ou pas, toutes les 80 secondes, quelqu’un a besoin de sang au Québec. À cette période de l’année, l’école primaire Le Tournesol, située à Lorraine, se fait un devoir de nous le rappeler, en soulignant la douce mémoire de l’un de ses élèves, Xavier-Tristan Péloquin, qui est décédé en janvier 2016 après avoir mené un valeureux combat contre le cancer. Au cours des trois ans qu’ont duré ses traitements, Xavier-Tristan a reçu plus d’une centaine de transfusions sanguines. Afin de rendre hommage à son courage, l’école organise depuis 2013 une collecte de sang. En raison des contraintes imposées par la pandémie, celle-ci se déroulera les 19 et 20 mai, de 13 h à 19 h 30, sur rendez-vous seulement, au Centre culturel Laurent G. Belley (4, boulevard de Montbéliard), à Lorraine. Au cours des prochaines semaines, des collectes de sang sont également organisées à Blainville (du 17 au 20 mai, au centre communautaire), à Sainte-Thérèse (les 25 et 26 mai, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville) et à Rosemère (les 27 et 28 mai, au centre communautaire). Pour réserver votre place à l’une ou l’autre de ces collectes, composez le 1 800 343-7264 ou écrivez à l’adresse jedonne@hema-quebec.qc.ca. Pour valider votre admissibilité au don de sang, consultez le site Web d’Héma-Québec au [www.hema-quebec.qc.ca].

***

Finalement, un mot sur l’encan virtuel qui se tiendra du 17 au 26 mai au profit de Moisson Laurentides. La première édition ayant été un grand succès, l’événement est de retour ce printemps avec plusieurs lots intéressants. Rappelons que, à titre de banque alimentaire de la région, Moisson Laurentides dessert 106 organismes qui nourrissent 20 763 personnes, dont 37 % sont des enfants, vivant dans des conditions socioéconomiques difficiles. Depuis le début de la pandémie, les demandes sont à la hausse. Je vous invite donc à visiter, dès le 17 mai, le [www.moissonlaurentides.org/encanvirtuel]. Soyons généreux!

***

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!