Des services pour les personnes en deuil de la COVID-19

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un projet de Palliacco pour soutenir les personnes ayant perdu un être cher dans le contexte de la pandémie, une activité de financement au profit de la Fondation Hôpital Saint-Eustache et le défi 24 heures de PAUSE.

***

D’emblée, je tiens à attirer votre attention sur un projet spécial mis en place par l’organisme Palliacco, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, afin de soutenir les personnes en deuil de la COVID-19. En date du 14 mai, on rapportait 499 décès liés à la pandémie dans la région. Or, des services en mode virtuel (par Zoom) sont maintenant offerts gratuitement aux gens des Laurentides qui ont besoin de soutien à la suite d’un deuil survenu dans ce contexte particulier. Un soutien psychosocial individuel est proposé et des groupes de deuil et des cafés-rencontres sont organisés. Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à faire appel à ces services. Pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec l’équipe de Palliacco au 1 855 717-9646 ou par courriel à admin@palliacco.org.

***

Ce week-end, les 22 et 23 mai, la famille Dion organise une grande vente de géraniums colorés, cultivés à même leurs serres, afin d’amasser des fonds pour la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Pour chaque plant vendu lors de ces journées aux serres Jardin Dion de Sainte-Thérèse et de Sainte-Anne-des-Lacs, deux dollars seront versés à la Fondation. Voilà une belle occasion de garnir vos plates-bandes tout en contribuant à une noble cause. J’en profite par la même occasion pour saluer la nomination de Lyne Des Trois Maisons à la direction générale de cette organisation qui, année après année, permet la réalisation de projets porteurs pour la santé de notre communauté. Tous les détails au [www.fondationhopitalsainteustache.com].

***

Prendre une pause des écrans pendant une journée. Le défi est lancé! Ce dimanche 23 mai, PAUSE invite les familles à mettre de côté la télé, l’ordinateur, la tablette et le cellulaire, à ralentir un peu et à profiter du bon temps passé avec leurs proches. Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 22 mai à [ Pausetonécran.com/24h/inscrivez-vous ]. Les participants courent la chance de gagner des prix, dont un séjour vacances pour quatre personnes d’une valeur de 1 000 $, offert par le Village Vacances Valcartier.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!