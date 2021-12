Courage à tous et un joyeux temps des fêtes

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : une pensée pour les entreprises touchées par les nouvelles restrictions liées à la COVID-19 et un appel à la générosité pour Moisson Laurentides.

***

On espérait que tout ceci soit enfin derrière nous, mais voici que la pandémie de COVID-19 nous force à de nouveaux sacrifices. Mes premières pensées vont aux restaurants, aux gyms, aux salles de spectacle, aux cinémas et autres entreprises de la région qui devront temporairement cesser leurs activités ou réduire leur capacité d’accueil. C’est une situation qui tombe bien mal, alors que le temps des fêtes est à nos portes. J’ai aussi une pensée, bien sûr, pour le personnel de la santé qui est directement confronté aux aléas de la pandémie, et ce, depuis près de deux ans. Votre contribution est essentielle. Courage à tous!

***

Sur une note plus réjouissante, on apprenait la semaine dernière que la Grande guignolée au profit de Moisson Laurentides a permis d’amasser pas moins de 288 000 $ en une seule journée. La collecte de fonds se poursuit de façon virtuelle tout au long du mois de décembre. Les besoins sont à la hausse et toutes les contributions sont les bienvenues. Chaque don est important. En effet, en soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 112 organismes de nourrir près de 19 000 personnes chaque mois, dans la région des Laurentides et la MRC Les Moulins dans la région de Lanaudière. Je vous invite à vous rendre au [www.moissonlaurentides.org] pour participer à cette grande chaîne d’entraide. L’objectif : amasser 400 000 $!

***

Finalement, je tiens à vous souhaiter, chers lecteurs et annonceurs, un très beau temps des fêtes et à vous exprimer mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2022. Votre journal Nord Info fait relâche pour deux semaines. Au plaisir de vous retrouver en pleine forme le mercredi 12 janvier.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!