C’est le temps de réserver votre boîte-repas d’automne de Sercan!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le retour de la boîte-repas d’automne de la Fondation Sercan, la deuxième édition des campagnes d’achat local de la CCITB et un mot sur l’Halloween.

***

La Fondation Sercan nous revient avec sa boîte-repas d’automne, un concept qui a connu un grand succès l’an dernier et qui, cette fois-ci encore, associe produits locaux et réconfort pour une bonne cause. Au menu : fondue au fromage Brassicole de SOS Fondue, 2 saucissons de Salamico, 2 demi-baguettes de pain de la boulangerie Les 3 Galo’Pains et une petite tarte au sirop de la Cabane à sucre Constantin. La boîte-repas pour deux personnes se vend au coût de 50 $. Vous pouvez commander la vôtre dès maintenant en vous rendant au [www.maisonsercan.ca]. Deux jours de cueillette sont prévus à l’horaire : les 18 et 25 novembre. Les fonds ainsi amassés viendront soutenir la mission de la Maison Sercan, qui offre des soins de fin de vie gratuitement aux gens malades de la région, ainsi que du soutien aux personnes ayant le cancer, à leurs proches et aux personnes endeuillées.

***

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et ses trois ailes locales (AGAR, GEST et RGAB) viennent tout juste de lancer la deuxième édition de leurs campagnes d’achat local. Plus de 80 commerces de Boisbriand, Rosemère et Sainte-Thérèse adhèrent à ce grand mouvement qui se poursuit jusqu’au 15 novembre. Vous êtes invité à vous procurer dès maintenant vos bons d’achat en ligne (vous déboursez 20 $, mais vous recevez un bon de 30 $). Vous trouverez la liste des commerces participants au [https://laruchequebec.com/boisbriand] pour le secteur de Boisbriand, au [https://laruchequebec.com/rosemere] pour le secteur de Rosemère et au [https://laruchequebec.com/sainte-therese] pour le territoire de Sainte-Thérèse. Il s’agit là d’une belle façon d’encourager les entreprises d’ici et l’économie locale!

***

Finalement, ce dimanche, les petits monstres seront nombreux à cogner aux portes des maisons pour l’Halloween. On ne le dira jamais trop : redoublons de prudence sur les routes!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!