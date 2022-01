Bon retour en classe!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : le retour à l’école, le programme NovaScience et un mot sur l’Association PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides.

***

Tout d’abord, je tiens à saluer tous les élèves et les enseignants qui sont de retour en classe cette semaine, ainsi que le personnel de nos écoles primaires et secondaires. Vous avez commencé l’année 2022 en virtuel et, encore une fois, vous avez su vous démarquer par votre capacité d’adaptation, votre patience et votre persévérance. Je vous lève mon chapeau et j’en profite également pour souligner la précieuse contribution des parents à qui l’on demande beaucoup dans ce contexte de pandémie. Vous avez toute mon admiration!

***

Poursuivons sur une note économique. Vous avez un projet de recherche et développement ou de transformation numérique en tête? Dans le cadre du programme NovaScience, le ministère de l’Économie et de l’Innovation a lancé un appel à projets visant à favoriser la compétitivité et la transformation numérique des PME innovantes. Pour ce faire, un soutien financier est offert pour l’embauche de diplômés hautement qualifiés. Les subventions salariales peuvent atteindre 50 % du salaire annuel, y compris les avantages sociaux, jusqu’à un maximum de 30 000 $. Faites vite; la date limite pour déposer une demande est fixée au 23 janvier. Vous trouverez tous les détails au [www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-novascience/soutien-emploi/].

***

Finalement, un mot sur l’Association PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides. C’est un organisme qui joue un rôle précieux auprès des personnes atteintes d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et de leur entourage. Il offre outils, informations, soutien et accompagnement aux familles. La pandémie a pour effet d’exacerber les symptômes du TDAH pour plusieurs jeunes (anxiété, gestion du temps, inattention, impulsivité). L’équipe de PANDA est là pour vous aider dans les défis du quotidien. En l’espace de quelques jours, vous pouvez obtenir un rendez-vous téléphonique ou virtuel avec une intervenante. N’hésitez pas à faire appel à leurs services. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le [www.pandatdb.com].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!