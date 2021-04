Avril, un mois placé sous le signe de la santé

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la campagne TOUGO pour les saines habitudes de vie et les initiatives mises de l'avant par la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de ce mouvement.

Bouger plus. Manger mieux. Se sentir bien. Depuis 2005, le Défi Santé se veut une incitation à passer à l’action pour améliorer nos habitudes de vie. Fonctionnant aujourd’hui sous l’appellation TOUGO, cette campagne est associée à une nouvelle plateforme Web [montougo.ca], le but étant d’inspirer et d’offrir aux gens des outils afin qu’ils puissent poser «des gestes simples pour vivre plus sainement dans le plaisir». Le mois d’avril était pour le Défi Santé un moment fort et il en demeure de même pour TOUGO, qui profite de l’occasion pour proposer deux grands concours en ligne. Le concours Facebook Coup de cœur dans ma ville! donnera la chance aux citoyens de partager leur activité ou leur lieu de prédilection dans leur ville pour bouger. Ce peut être un parc, une installation ou encore une activité. Également, le grand concours Santé & Bien-être offrira à la personne gagnante un programme de remise en forme personnalisé, d’une valeur totale de 2 000 $.

***

Plus localement, la Ville de Sainte-Thérèse se joint au mouvement et propose deux parcours Boomerang à parcourir à la course ou à la marche au parc De Sève et au parc Saint-Pierre. La carte des trajets est disponible au [www.sainte-therese.ca] sous les onglets Quoi faire à Sainte-Thérèse, Parcours de course et de marche Boomerang. La Ville vous invite à prendre une photo de votre promenade et à transmettre le tout à cultureetloisirs@sainte-therese.ca pour courir la chance de remporter un des trois paniers-cadeaux d’une valeur de 180 $ chacun. De plus, une conférence virtuelle intitulée «De plus en plus végé, par où commencer?» sera présentée par Caroline Huard alias Loounie, le jeudi 8 avril, dès 19 h via Zoom. L’inscription se fait via l’adresse loisirs.sainte-therese.ca et la Carte citoyen est requise. Finalement, pour clore ce mois actif, l’équipe de Cardio Plein Air offrira gratuitement un entraînement de 45 minutes sous forme de Facebook Live, lors du Rendez-vous actif TOUGO, le dimanche 2 mai prochain.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!