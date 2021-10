Au tour des candidats aux élections municipales de se faire valoir

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un mot sur la campagne électorale municipale et sur les Tirelires d’Halloween de Leucan.

***

Vous le savez, la campagne électorale municipale est commencée. Cela se voit par les nombreuses pancartes installées sur le territoire, mais aussi, et surtout par ce débat d’idées et de vision qui a cours depuis quelques semaines et dont nous vous faisons part dans nos pages. Officiellement, les gens avaient jusqu’au 1er octobre pour déposer leur candidature. Je tiens à féliciter les maires Jean Comtois à Lorraine et Gilles Blanchette à Bois-des-Filion qui ont été réélus sans opposition, ainsi que Julie Boivin à Sainte-Anne-des-Plaines qui a été élue pour un premier mandat à la mairie. Je salue également tous les conseillers municipaux dont l’élection est confirmée. À tous les autres candidats dans la course, je souhaite une bonne campagne électorale, campagne que nous continuerons de suivre avec grand intérêt d’ici le scrutin du 7 novembre.

***

La semaine dernière, la 23e édition des Tirelires d’Halloween de Leucan a été lancée. Les familles et les établissements scolaires sont invités à y participer en grand nombre en créant leur propre tirelire virtuelle au [www.tirelires-leucan.com]. Cette campagne permet de financer plusieurs services essentiels de Leucan, dont le service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire pour les enfants atteints de cancer. L’entourage et le grand public pourront faire des dons en ligne et ainsi soutenir cette démarche si importante. À l’échelle du Québec, Leucan espère recevoir l’inscription de 400 tirelires virtuelles. L’Association organise, par la même occasion, un grand concours de coloriage pour les enfants. Ludique et éducatif, ce nouveau concours donne une chance aux jeunes de gagner l’un des deux paquets cadeaux comprenant un chèque-cadeau Souris Mini d’une valeur de 250 $ et la collection complète des livres Cochon Dingue. Vous trouverez tous les détails à [www.tirelires-leucan.com].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!