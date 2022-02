Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : un appel à la générosité pour Moisson Laurentides, la réouverture des cinémas et salles de spectacles à pleine capacité et une pensée pour les élèves et enseignants qui seront en congé pour la semaine de relâche.

***

La Grande Guignolée 2021 a permis d’amasser près de 700 000 $ et 62 000 kilos de denrées pour Moisson Laurentides. Un grand succès qui témoigne de l’esprit de solidarité qui anime les citoyens, entreprises, établissements scolaires, municipalités et autres donateurs de la région. Une solidarité qui doit demeurer dans les mois à venir, alors que de grands défis s’annoncent tant pour Moisson Laurentides que pour les organismes communautaires à l’œuvre sur le territoire. Avec l’augmentation du coût du panier d’épicerie et le contexte socio-économique actuel, on s’attend à une hausse des demandes d’aide alimentaire. Pour combattre la faim, chaque don est important. En fait, pour chaque dollar reçu, la banque alimentaire redonne l’équivalent de 16 $ en denrées. Moisson Laurentides soutient 112 organismes à l’échelle régionale et, chaque mois, ce sont près de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, qui bénéficient de son apport. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes… Soyons généreux!

***

Une pensée pour les cinémas et salles de spectacle de notre belle région qui, à compter du lundi 28 février, pourront ouvrir au maximum de leur capacité. C’est une belle occasion de renouer avec la scène culturelle, qui a été très éprouvée par la pandémie. Du côté d’Odyscène, c’est le mercredi 2 mars que la réouverture prendra effet. Le diffuseur nous propose une programmation qui met en scène les artistes les plus appréciés du public et de belles découvertes. Assister à un spectacle au Théâtre Lionel-Groulx ou au Cabaret BMO, à Sainte-Thérèse, c’est toujours une expérience très agréable. Il faut en profiter!

***

Finalement, je souhaite une très belle semaine de relâche à tous les élèves et les enseignants de notre territoire. Bon congé à tous!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!