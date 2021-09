Bonne rentrée!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: les Laurentides font bonne figure au chapitre de la vaccination, la communauté d’affaires vit une rentrée en présentiel et un mot sur l’événement Pitou amasse des sous.

***

Quel bonheur de reprendre la plume! Ce fut un été bien occupé et marqué par plusieurs nouvelles d’importance, à commencer par le lancement de la campagne électorale fédérale que l’on suit avec grand intérêt et l’entrée en vigueur du passeport vaccinal à l’échelle de la province. À ce chapitre, en date du 3 septembre, on rapportait que 75 % des personnes étaient pleinement vaccinées dans la région et que 85,5 % des personnes avaient reçu une première dose. La clinique de vaccination contre la COVID-19 située au 820, boulevard Curé-Labelle, à Blainville, demeure toujours accessible. Avis aux intéressés!

***

Les élèves ont repris le chemin des classes et c’est maintenant au tour des gens d’affaires de vivre une rentrée en présentiel. Le lancement de la nouvelle saison de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) aura lieu le 15 septembre. Signe que la communauté d’affaires avait bien hâte de se retrouver, l’événement affiche déjà complet. Il est toutefois possible de vous inscrire à la liste d’attente au [www.ccitb.ca/evenements/lancement-2021-2022/#]. J’en profite pour saluer Sophia Lavergne qui termine son mandat à la présidence de la CCITB et Martin Breault d’Oliva Capital qui prend le relais au poste président.

***

Finalement, un mot sur l’événement Pitou amasse des sous qui aura lieu le 3 octobre au Parc du Domaine vert de Mirabel. Tous les profits de cette marche canine contribueront à payer les visites hebdomadaires des zoothérapeutes pour l’année 2022 dans les CHSLD Hubert-Maisonneuve, Drapeau-Deschambault et Blainville. Le coût de l’inscription est de 20 $ et les participants doivent amasser 100 $ en dons. Pour vous inscrire, visitez le site de la Fondation des CHSLD Drapeau, Deschambault, Maisonneuve au [www.fondationddm.com].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!