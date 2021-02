Les jeunes, nous sommes fiers de vous!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: les Journées de la persévérance scolaire 2021 et les services offerts par l'organisme Alloprof.

Au cours de la dernière année, nos jeunes ont vu leurs repères être bousculés de mille et une façons: confinement, école à distance, activités parascolaires annulées, diminution des contacts avec les amis… Malgré ce contexte exceptionnel et difficile, ils ont persisté et travaillé très fort. Les Journées de la persévérance scolaire, qui se poursuivent jusqu’au 19 février, sont une belle occasion de saluer leurs efforts et de les féliciter pour leur ténacité. Du primaire à l’université, nos jeunes méritent que l’on prenne ce moment d’arrêt pour les célébrer, eux qui ont fait montre d’une grande résilience au cours des derniers mois. Comme adultes, parents, employeurs, nous avons tous un rôle à jouer afin de les maintenir motivés et de les encourager. Je vous invite d’ailleurs à prendre part, cette semaine, à la campagne régionale #plusmotivé initiée par l’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL). Une façon originale de démontrer à nos jeunes que nous sommes avec eux et fiers d’eux. Pour avoir accès aux différents outils de reconnaissance proposés, on peut visiter le [prel.qc.ca/projets/journees-de-la-perseverance-scolaire].

•••

Toujours en lien avec la persévérance scolaire, l’organisme Alloprof a annoncé à la fin janvier la bonification de ses services. Une bonne nouvelle pour les élèves et les parents qui sont nombreux à chercher du soutien… Il ne faut pas hésiter à faire appel aux ressources disponibles. Elles sont là justement pour vous aider! Plusieurs outils sont proposés au [www.alloprof.qc.ca], mais il est également possible de parler à un enseignant par téléphone, texto et en ligne du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h, et en nouveauté le dimanche de 13 h à 17 h. Des orthopédagogues et professionnels de l’équipe d’Alloprof Parents sont aussi disponibles gratuitement aux mêmes moments par téléphone (1 855 527-1277), sur Messenger ou par courriel à l’adresse info@alloprofparents.ca. Une information à partager!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!