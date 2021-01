La Fondation Hôpital Saint-Eustache (FHSE) nous annonce le retour de la Loto FHSE qui permettra de financer plus précisément des projets soumis par le personnel de différents départements de l’Hôpital de Saint-Eustache. Au total, 26 000 $ en lots seront offerts via des tirages qui seront effectués de janvier à octobre prochains. Étant donné la situation actuelle, il sera possible pour les gagnants d’opter pour un crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $ (pour voyager au Québec ou, quand cela sera possible, à l’international, par exemple) ou un montant de 1 500 $ en argent. En octobre, en plus du crédit-voyage, s’ajouteront des lots en argent, dont un gros lot de 3 000 $. L’achat des billets se fera cette année, en raison de la situation actuelle, de manière électronique. Votre billet sera ainsi numérisé et vous sera envoyé par courriel. Si vous le souhaitez, une copie pourra, sur demande et moyennant un frais de 2 $ pour l’envoi postal, vous être fournie par la poste. Pour en savoir davantage, je vous invite à vous rendre dès maintenant sur le [www.fondationhopitalsainteustache.com], onglet «Activités», ou à téléphoner au 450 974-8229.

•••

Jusqu’au 23 janvier prochain, c’est la 44e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac que coordonne le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Il s’agit, certes, d’une belle occasion pour arrêter de fumer, une décision difficile à prendre, mais combien importante, au final, pour la santé. Cette année, on mettra particulièrement en lumière les conséquences méconnues des cinq types de cancers digestifs causés par le tabac sur la vie des fumeurs et celle de leurs proches. Sachez qu’il est toujours possible d’utiliser les services J’ARRÊTE pour obtenir gratuitement du soutien personnalisé dans sa démarche d’abandon du tabac ou celle d’un proche. Des spécialistes sont, en effet, disponibles via le site [jarrete.qc.ca], par téléphone, au 1 866 JARRETE (1 866 527-7383), en personne dans les centres d’abandon du tabagisme du Québec et même par texto. Bravo et bonne chance à ceux et celles qui prendront la décision d’arrêter de fumer!