On se doutait bien que le passage d’une année à l’autre ne règlerait pas tout. Que cette pandémie qui nous accable n’allait pas se résorber comme par magie, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Nous revoici donc en confinement, dans ce qui pourrait potentiellement représenter un effort collectif ultime, chemin faisant vers un retour tant espéré à la normale. J’utilise le conditionnel parce que nul ne sait de quoi l’avenir sera fait. Mais nous avons un vaccin. Voilà du concret. C’est un élément majeur dans l’équation, pour autant qu’on ne lui demande pas de tout régler à lui tout seul. Le virus agit en virus. Il ne lit pas les journaux. Il n’a que faire de nos arguments ou de nos objections, aussi logiques soient-ils. Il demeure insensible à nos désirs individuels. Il ne réfléchit pas. Il attend bêtement son tour, jusqu’à ce que l’occasion de se transmettre se présente. Pour ça, il suffit que deux humains se rencontrent. Il ne refuse jamais une main tendue. Il ne se dit jamais : j’attraperai le prochain vol. On peut discuter, critiquer, questionner, il n’en demeure pas moins que notre seule et unique façon d’agir concrètement sur l’issue de cette crise, c’est de suivre les consignes émises par la santé publique. Plus nous serons nombreux à le faire, mieux ce sera. Je nous souhaite, en bout de ligne, une année de guérison.

••

Et parce que la vie continue, je me permettrai d’attirer l’attention de la communauté d’affaires régionale vers le calendrier des activités virtuelles de la Chambre de commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). La prochaine, appelée Casse la croûte, est promue par l’Aile jeunesse de la CCITB et se veut une occasion de «briser votre isolement, si vous êtes en télétravail; consolider votre réseau; et échanger avec d’autres professionnels et entrepreneurs». Vous êtes donc conviés à cette rencontre qui se déroulera sur Zoom, le mercredi 20 janvier, de midi à 13 h 30. Pour les informations d’usage : [www.ccitb.ca/evenements/casse-la-croute-2/#].