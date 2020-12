Nous pensions bien qu’elle ne finirait jamais, que nous n’allions pas passer au travers, mais voilà, cette année 2020 pour le moins particulière à bien des égards tire presque à sa fin. Dans un peu plus d’une semaine, nous serons en 2021; une toute nouvelle année évidemment remplie d’espoir, avec le début de la vaccination contre la COVID-19. Mais la victoire n’est pas encore tout à fait acquise, comme en fait foi cette fermeture des commerces non essentiels jusqu’au 10 janvier. Il nous faut tous, pour encore quelques mois, qui deviendront sans aucun doute moins contraignants au fur et à mesure qu’ils défileront, ne pas donner la moindre chance à ce virus dont on souhaite tous se débarrasser. En attendant, profitons de ce temps des Fêtes pour bien faire le plein d’énergie; partageons avec nos proches immédiats notre affection, notre amour et notre plaisir d’être avec eux. N’oublions pas aussi de téléphoner à tous ceux et celles que nous aurions aimé voir en personne; «zoomons» avec eux. Et ayons aussi une pensée pour nos commerçants d’ici en n’oubliant surtout pas de les encourager. Au plaisir de renouer avec vous tous, lecteurs et annonceurs, en 2021!

••

En guise de reconnaissance lors du 50e anniversaire qui sera célébré en 2021, Loisirs Laurentides vient de lancer un appel de candidatures qui a pour but de souligner l’implication de 50 bénévoles exceptionnels ayant œuvré ou ouvrant dans le secteur du loisir au cours des 50 dernières années. Les candidats retenus seront invités à un événement prévu pour le 23 avril prochain, au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, lequel se déroulera pendant la Semaine de l’action bénévole. À cette occasion, un prix sera remis à chacun des récipiendaires retenus. Vous connaissez un bénévole que vous jugez exceptionnel? N’hésitez surtout pas à proposer sa candidature; vous avez jusqu’au vendredi 12 février pour le faire. Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur le [www.loisirslaurentides.com/50-ans-ll].