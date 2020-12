En première page de la présente édition, nous attirons votre attention sur un jeune sportif de Bois-des-Filion du nom de Yohan Leblanc. Adepte de Frisbee Ultime, Yohan vient de remporter, avec son équipe, les Jokers de Laurentides Lanaudière, rien de moins que le championnat provincial. Laissez Christian Asselin vous raconter la très belle histoire de ce garçon de 15 ans qui, dès son tout jeune âge, s’est entiché de sport, malgré un handicap physique qui en aurait freiné plus d’un. Découvrez également un sport qui gagne en popularité et dont la philosophie pourrait bien vous plaire, puisqu’il fait résolument appel à l’esprit sportif . Je m’arrête avant de vous en dire trop, sachez seulement qu’en lisant cet article, vous ferez la rencontre d’un jeune homme inspirant. À ne pas dédaigner, en ces temps moroses…

••

Un menu quatre service pour deux personnes, de l’entrée jusqu’au dessert, avec une bouteille de vin, voilà ce que vous trouverez dans la Boîte gourmande que vous propose l’organisme Leucan Laurentides, dans le cadre d’une collecte de fonds au service d’une cause à laquelle il est impossible de ne pas être sensible : les enfants atteints de cancer. Or, en acceptant la proposition de Leucan, qui peine à tenir ses activités de financement en raison de la pandémie, vous aiderez l’organisme à poursuivre sa mission auprès des enfants malades et de leur famille : prise en charge dans les heures qui suivent le diagnostic; accès à de l’information exhaustive sur le cancer 24/7, grâce au Centre d’information Leucan; accès à une agente de services aux familles de Leucan, même de la maison. Notez que ces boîtes vous sont offertes jusqu’au 19 décembre. Vous pourrez en savoir plus en vous rendant sur le site [www.leucan.qc.ca], ou encore en communiquant avec Véronique Lamothe, chargée de projets, Développement philanthropique, pour Leucan Laurentides, au 450 437-2090, poste 3223, ou encore par courriel, à l’adresse suivante :

veronique.lamothe@leucan.qc.ca.