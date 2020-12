On sait maintenant ce qu’il adviendra de toutes ces fêtes que nous tiendrons ou ne tiendrons pas, avec qui et comment. Il nous appartient également de réagir en adultes, en essayant de tirer le meilleur parti d’une situation dont on sait qu’elle ne s’éternisera pas et qu’elle ne deviendra pas la norme. Un espoir pointe à l’horizon. Les vaccins arriveront bientôt. En attendant, il faut tenir le coup. Ne pas baisser la garde et rester vigilants. N’allons pas gâcher ce «Noël autrement» en commentant quelque imprudence que nous ne pourrions que regretter. Préparons plutôt une fête à la mesure de ce qui nous est permis et célébrons du mieux que nous pouvons, avec nos proches. Et avec tous les moyens que la technologie met à notre disposition, nous trinquerons à distance avec tous les autres, ceux et celles qui prendront part autrement à la fête… pour cette fois. Mais en amont, songeons à nos commerçants locaux, ceux qui triment dur et qui tentent de tirer le mieux possible leur épingle du jeu. Ils sont à la base de la vitalité de notre économie et méritent plus que jamais qu’on les invite sous le sapin et sur la table. Pensons-y en faisant nos emplettes du temps des Fêtes.

Et si on parlait d’autre chose ? L’année 2021 en sera une électorale, dans l’ensemble des villes et des municipalités du Québec. Cet exercice démocratique est ouvert à tous et le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) insiste aussi pour dire qu’il est ouvert à toutes. Sous le thème Les Laurentides réunies pour la parité, l’organisme salue les 21 mairesses et 177 conseillères municipales siégeant dans l’une ou l’autre des 76 villes de la région. Le réseau est supporté dans ses actions par la MRC de Thérèse-De Blainville, qui compte actuellement deux mairesses, à Boisbriand et Sainte-Thérèse. À noter que le RFL peut vous suggérer différents outils qui vous vous aideront dans votre réflexion. Il suffit de s’informer en écrivant à info@femmeslaurentides.org ou en composant le 450 431-1896.