Dans la présente édition du Nord Info, nous revenons sur cet engagement que nous avions pris, la semaine dernière, à titre d’entreprise et avec la contribution de nos partenaires, de soutenir les organismes communautaires de la région qui ont fatalement été frappés de plein fouet par cette pandémie qui est venue bouleverser nos vies depuis déjà huit mois. Via la campagne 1 don, 5 causes, nous avons fait le pari, et nous sommes convaincus que nous y arriverons, en 2021, de récolter 250 000 $ que nous entendons remettre à cinq organismes que nous avons dûment identifiés dans ce journal, le mercredi 4 novembre. Nous reviendrons plus en détails sur chacun d’eux, comme c’est le cas cette semaine, avec la Fondation du Collège Lionel-Groulx et sa directrice, Jocelyne Roch. Sous la plume de Christian Asselin, vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur cet organisme et sa mission fondamentale dans notre communauté, tout comme on vous rappellera les cinq façons de contribuer à cette importante collecte de fonds. Les organismes communautaires constituent un filet social que nous avons l’obligation de préserver. Soyons généreux.

Le Groupement des gens d’affaires de Sainte-Thérèse (GEST) et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) suggèrent une idée fort intéressante, à l’approche du temps des fêtes, alors qu’on se demande parfois comment remercier ou récompenser ceux et celles qui ont travaillé fort, toute l’année durant, et qui ont contribué de la sorte au succès de notre entreprise. Qu’il y ait rassemblement ou pas (les fameux partys de bureau, qu’il ne sera sans doute pas possible de tenir, cette année), rien ne vous empêche de remercier votre clientèle, vos employés et vos fournisseurs en encourageant vous-même une entreprise ou un commerce local. Ainsi, le GEST et l’AGAR ouvrent leur page Facebook respective aux commerçants locaux, lesquels sont invités à afficher leurs produits qui seront autant de suggestions-cadeaux. Voilà une pratique qu’il faut saluer.