La rentrée de septembre rime toujours avec la reprise des activités proposés par les différents regroupements de gens d’affaires de la région. Évidemment, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il faut s’adapter. Les choses ne se dérouleront pas comme prévu, si tant est qu’on soit en mesure de prévoir quoi que ce soit. Aussi, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a mis en ligne un sondage à l’intention de ses membres qui sont invités à indiquer leurs préférences sur la meilleure la façon de tenir des activités extérieures et intérieures. Virtuel ? Présentiel ? Les questions sont claires et les choix de réponses le sont tout autant, alors que vous pourrez adhérer ou non aux propositions qu’on vous fait, tout comme il vous sera possible d’y aller de vos suggestions. Du côté de Blainville, l’AGAB annonce la tenue de son assemblée générale annuelle, le jeudi 15 octobre à 9 h. Encore là, vous pourrez y participer en personne ou virtuellement. Vous trouverez facilement comment vous inscrire, sur le site Web de l’organisme.

La Fondation québécoise du cancer annonce qu’elle a lancé la version Web de son bottin des ressources en oncologie qui existe depuis déjà plus de 25 ans. Destiné à l’ensemble de la population québécoise et au réseau de la santé, le bottin répertorie plus de 2 200 ressources disponibles à travers le Québec et compte pas moins de neuf catégories de ressources, allant des thérapies complémentaires, aux prothèses mammaires et capillaires, en passant par les soins palliatifs, l’aide à domicile, le transport ou l’entraide et le soutien. Mentionnons que la ligne Info-cancer de la Fondation demeure, par ailleurs, toujours accessible, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, pour vous aider dans vos recherches, vous répondre, vous conseiller, vous écouter et vous réconfortant, et cela au 1 800 363-0063. Pour consulter ce bottin, il suffit de se rendre sur le [https://services.fqc.qc.ca].