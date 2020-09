La pandémie pourrait connaître un certain regain, nous laisse-t-on entendre, ces jours-ci. Il faut bien sûr s’en remettre aux recommandations de la Santé publique et redoubler de prudence. Nous en sommes capables. Nous l’avons démontré hors de tout doute. Il ne faut pas oublier tout le reste, et Leucan Laurentides-Lanaudière nous le rappelle, ces jours-ci, à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer chez l’enfant. En plus de rendre hommage aux enfants décédés, Leucan en profite pour solliciter l’appui de la population, plus que jamais en cette période trouble où les familles endeuillées vivent aussi les contrecoups de la pandémie. En raison des règles de confinement, les familles ont été privées de chaleur humaine, des restrictions de présence ont été imposées durant la phase des soins palliatifs, les rituels funéraires ont été modifiés, bref, Leucan a dû adapter son offre de service en offrant notamment du soutien psychologique à distance de façon virtuelle. Chaque jour, au Québec, une famille reçoit un diagnostic de cancer ou de récidive. Pensez-y, en septembre et, si le cœur vous en dit, démontrez votre soutien en appliquant le cadre du mois de sensibilisation au cancer chez l’enfant à votre photo de profil Facebook.

••

L’événement Mirabel fête l’érable du Québec se tiendra pour une sixième édition, les 19 et 20 septembre, et l’on vous promet un environnement sécuritaire et respectant les règles de santé publique, sur le site aménagé au Bois de Belle-Rivière. Activités jeunesses et familiales, ateliers culinaires, jeux éducatifs, fermette animée et, bien entendu, des dégustations de produits de l’érable, sous toutes ses formes, vous y attendent. Visitez la page Facebook de l’événement pour tout savoir sur la programmation 2020 de ce grand rendez-vous gastronomique. Ne serait-ce que pour vous titiller davantage, notez bien que le fameux Pique-nique champêtre du chef Charles-Antoine Crête sera de retour cette année.