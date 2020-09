Nous voilà déjà en septembre et le dynamisme qui marque habituellement cette période de l’année, qu’on appelle la rentrée, est cette fois teinté d’incertitude et même d’inquiétude pour certains d’entre nous. Mais puisque nous sommes ce que nous sommes, c’est à dire des battants, des gens de cœur et de tête, nous saurons faire face à l’avenir. Nous saurons nous organiser. Nous serons capables de composer avec ce que nous donne ce présent incertain pour aller de l’avant avec la conviction nécessaire. Nous avons déjà plus d’expérience. Nous sommes déjà plus forts. Bonne rentrée à tous et à toutes!

••

La Maison des soins palliatifs Sercan et la Fondation du même nom poursuivent leur travail absolument indispensable auprès des personnes atteintes de cancer, aux personnes en fin de vie, de même qu’aux personnes endeuillées. L’assemblée générale annuelle est certes un moment fort important pour l’organisme qui, comme c’est le cas pour tous les autres, doit composer avec les aléas de l’actuelle pandémie. C’est pourquoi la prochaine assemblée se tiendra de façon virtuelle, via conférence Zoom, le mercredi 23 septembre. Les membres et les personnes intéressées à y prendre part doivent se manifester par courriel, à l’adresse tresoriersercan7@gmail.com. On vous indiquera alors comment accéder à cette conférence. Je ne saurais trop vous suggérer, par ailleurs, de visiter le site [maisonsercan.ca], pour connaître les actions de l’organisme et leur précieuse portée.

••

La Fondation Autisme Laurentides recevra un coup de pouce musical, le samedi 12 septembre, alors que deux groupes rock, The Under_Score et Ignition, monteront sur la scène du Montecristo, à Sainte-Thérèse. On passera donc du grunge/rock au rock/metal, dans ce spectacle qui se produira devant public (vous avez bien lu). Pour assurer le respect des règles de distanciation sociale, seulement 100 billets ont été émis. La cause est belle et vous devez réserver le vôtre par téléphone, au 579 366-8880.