Pour plusieurs d’entre vous, c’est actuellement le temps de prendre un repos bien mérité avec les vacances de la construction qui viennent de débuter. Si l’heure est au plaisir et à la détente, il ne faut surtout pas oublier que la COVID-19 est toujours dans les parages et qu’il est donc extrêmement important de respecter les consignes sanitaires de la Santé publique pour éviter une propagation ou une deuxième vague. Vous les connaissez déjà ces consignes: se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu’on arrive de l’extérieur; se désinfecter les mains avec une solution à base d’alcool si l’on n’a pas accès à de l’eau ni à du savon; être à une distance physique de deux mètres l’un de l’autre en tout temps, y compris lors de tout rassemblement dans un lieu privé intérieur ou extérieur; limiter autant que possible ses déplacements; tousser ou éternuer sur le bras; et porter un couvre-visage dans les transports en commun et les lieux publics fermés ou partiellement couverts, ainsi que lorsque la distanciation physique de deux mètres n’est pas possible. Voilà, en suivant ces consignes, les prochaines semaines n’en seront que plus agréables pour tous! Pour en savoir davantage, consultez dès maintenant le [Quebec.ca/coronavirus].

Parlant justement de vacances, je vous signale que cette chronique fera relâche jusqu’au congé de la fête du Travail. D’ici là, je vous invite à suivre l’actualité d’ici dans votre hebdo NORD INFO, ainsi que sur nos plateformes Web et Facebook, et notre toute nouvelle application qui connait beaucoup de succès. Je vous invite également à profiter de ces vacances d’été pour découvrir les nombreux attraits touristiques des Basses-Laurentides [www.basseslaurentides.com] et des Laurentides [www.laurentides.com/fr], mais aussi à encourager, plus que jamais, nos commerçants d’ici. Et à cela, j’ajouterais de soutenir financièrement nos différents organismes qui en ont grandement besoin. Un intéressant programme, n’est-ce pas? Bonnes vacances à tous, ici chez vous!