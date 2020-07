En cette période de pandémie, Leucan Laurentides-Lanaudière remplacera sa course annuelle, Courir pour Leucan, par le «Défi des Tout-Puissants Leucan virtuel». Plus précisément, on vous invite à former une équipe de cinq personnes, à réaliser chaque semaine une nouvelle épreuve et à amasser un minimum de 555 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Une fois inscrits, les participants recevront, du 5 septembre au 15 octobre, une infolettre les informant de l’épreuve à relever. Chaque membre de l’équipe devra se filmer pendant l’épreuve. Puis, il acheminera la vidéo au capitaine de son équipe, lequel compilera les résultats à l’aide d’une grille d’évaluation qui sera envoyée à l’équipe de Leucan. Après avoir été validés, les résultats seront dévoilés à tous les participants par une infolettre hebdomadaire. De cette façon, les équipes pourront suivre leur progression dans un esprit de saine compétition. Les grands gagnants seront annoncés lors d’un rassemblement virtuel le jeudi 15 octobre prochain. Ça vous intéresse? Il suffit de cliquer sur [https://defidestoutpuissants.ca] pour en savoir davantage!

Le saviez-vous? La Route verte, qui propose un itinéraire cyclable accessible de 5 300 km reliant l’ensemble des régions du Québec, dont ici même dans les Basses-Laurentides, célèbre cette année ses 25 ans! Pour l’occasion, Vélo Québec vient de lancer la 10e édition du guide «La Route verte du Québec». Il s’agit, nous dit-on, du «seul» guide disponible comprenant l’ensemble de l’itinéraire à jour de la Route verte au Québec. En plus d’y retrouver de nombreux réseaux cyclables régionaux et 170 cartes détaillées, cette nouvelle édition au format plus convivial propose en nouveauté des suggestions d’escapades à vélo, mais aussi bon nombre de renseignements que les cyclistes sauront apprécier. Le guide est disponible dès maintenant sur le [https://www.velo.qc.ca]. Il est aussi possible de se procurer l’édition numérique en téléchargeant, via AppStore ou GooglePlay, l’application Vélo Mag.