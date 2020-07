Plus que jamais, les organismes ont choisi de se tourner vers de nouvelles activités de financement pour amasser des fonds en cette période de pandémie. C’est le cas de la Fondation québécoise du cancer qui invite la population à participer à la troisième édition de sa marche du Grand défoulement. Plus particulièrement, la Fondation a choisi d’organiser cette année «La marche de chez toi» qu’il sera possible d’effectuer seul, en équipe ou avec votre entreprise. Il suffit, pour ce faire, de relever un défi de 30, 60 ou 90 minutes de marche par semaine et, si les autorités sanitaires le permettent, de participer à l’une des six véritables marches qui seront organisées à partir de la mi-septembre. Une spectacle virtuel festif, le 24 octobre prochain, mettra un terme à cette activité de financement. Pour en savoir davantage, je vous invite à vous rendre sur le [lamarchegd.ca].

Comme bon nombre personnes utilisent ces temps-ci des aliments qu’elles ont déjà à la maison, Santé Canada souhaite rappeler ce qu’il en est exactement sur la date «meilleur avant» et la date limite d’utilisation. Ainsi, la date «meilleur avant» indique jusqu’à quand un produit non ouvert devrait être de grande qualité s’il est entreposé dans des conditions appropriées. Cette date concerne la qualité de l’aliment, et non sa salubrité. La date limite d’utilisation, elle, n’est exigée que pour certains aliments, par exemple les substituts de repas et les suppléments nutritionnels. Après la date limite d’utilisation, ces aliments pourraient ne plus répondre à ces normes et ne plus avoir la teneur nutritive déclarée sur l’étiquette. Bref, ce qu’il faut se rappeler, c’est que pouvez acheter et consommer des aliments dont la date «meilleur avant» est passée. Cependant, les aliments susceptibles de se gâter doivent être rangés de façon appropriée et consommés aussitôt que possible. On vous invite, enfin, à consulter la section «Conseils généraux de salubrité», sur le [www.canada.ca/fr/services/sante/salubrite-aliments.html], pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.