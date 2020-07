L’année scolaire qui vient de s’achever a certainement été bouleversée par les événements inhabituels qui ont marqué les derniers mois. Tout le monde, dans tous les milieux (y compris le nôtre), a dû s’adapter rapidement et trouver une autre façon d’avancer. C’est aussi vrai dans le milieu scolaire où les enseignants ont poursuivi, à distance, la conversation avec leurs élèves. Nous les saluons, au même titre que tous ces adultes bienveillants qui ont pensé à organiser un moment de transition, aussi symbolique soit-il, pour les adolescents qui achevaient leur secondaire et qui n’auront pas eu droit à un bal de finissants. Ça s’est passé dans plusieurs écoles, mais nous vous parlons, dans cette édition, de cette attention qu’on a portée aux finissant de l’école Jean-Jacques-Rousseau, à Boisbriand. Le geste fut manifestement apprécié puisque la presque totalité des élèves y sont passés. À tous les finissants de la région, je souhaite un bel été et un avenir radieux. Les choses finiront bien par se tasser. En attendant, soyons tout de même prudents.

••

C’est parti pour la Fondation Hôpital Saint-Eustache qui a vu la première édition de son Marathon virtuel FHSE, présenté en collaboration avec la résidence pour retraités Le Chartwell L’Unique, prendre officiellement son envol le lundi 22 juin dernier. Le concept de cette activité de financement, dont l’objectif est de recueillir 30 000 $, est fort simple et s’adresse en fait à tous, peu importe l’âge. Il suffit, en effet, de courir, marcher ou pédaler au moins 1km par jour d’ici le 2 août prochain et ainsi cumuler 42 km en 42 jours. On peut s’inscrire à n’importe quel moment, d’ici le lundi 2 août seul, en famille, entre amis ou collègues, et en équipe! Il suffira, pour ceux qui n’ont pas débuté le 22 juin, de compléter le défi en moins de jours. À ce jour, quelque 70 participants et équipes sont inscrits. Pour les appuyer, en savoir plus ou s’inscrire, il est possible de communiquer avec la Fondation au 450 974-8229, de visiter le [bit.ly/mvfhse] ou la page [www.facebook.com/pg/FondationHSE].