Elle ne sera certainement pas comme les autres, notre Fête nationale n’en sera pas moins célébrée, et les circonstances actuelles la rendront forcément unique. Aussi, la Société nationale des Québécois, section Laurentides (SNQL), organise un concours sans prétention tout en vous suggérant de décorer vos galeries, fenêtres et balcons du drapeau ou des couleurs bleu et blanc du Québec. Prenez le tout en photo et envoyez-le à evenements@snq-laurentides.quebec, avant le 28 juin. Vous pourriez gagner un masque de protection lavable orné d’une fleur de lys. Pour ce qui est de la fête elle-même, si vous la tenez chez vous, on vous suggère de filmer vos célébrations et de la partager sur les réseaux sociaux. Effet d’entraînement assurée! J’en profite pour souhaiter, à tous nos lecteurs et annonceurs, une bonne Fête nationale et un été magnifique.

••

Situé à Saint-Sauveur et considéré comme étant l’un des beaux jardins privés du Québec avec, entre autres, ses 1 000 rosiers de différentes variétés et ses 7 000 autres plantes vivaces, le Jardin de François ouvrira, selon les normes gouvernementales, ses portes au public encore cet été afin de recueillir des fonds pour la Société Alzheimer des Laurentides, et cela malgré la pandémie de la COVID-19. En raison justement de l’actuelle situation, le format en sera un de visite libre afin de permettre la distanciation nécessaire et plusieurs mesures de prévention ont été instaurées. Des départs espacés se feront donc sur réservation, entre 8 h 30 et 10 h, tous les mercredis et samedis, du 17 juin au 15 août. Chaque visiteur devra effectuer un don de 25 $ comme droit d’entrée, montant qui sera versé à Société Alzheimer des Laurentides qui, comme plusieurs organismes, a besoin du soutien de la population plus que jamais! Pour réserver sa place, dont le nombre est limité, il suffit de communiquer immédiatement avec la Société d’Alzheimer des Laurentides au 1-800-978-7881.