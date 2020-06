En plus de convier ces jours-ci la population à participer à la toute première édition de son Marathon virtuel FHSE (ça commence d’ailleurs le lundi 22 juin prochain), présenté par Chartwell L’Unique, la Fondation Hôpital Saint-Eustache est du nombre des organismes de bienfaisance qui participent au Grand défi caricatif canadien. Pour chaque dollar (au minimum 3 $) versé à la Fondation Hôpital Saint-Eustache au cours du mois de juin, celle-ci aura une chance de plus de remporter un don de 20 000 $. Ce défi se termine le 30 juin prochain, à 23 h 59 min 59 s (heure avancée du Pacifique) et le tirage du don de 20 000 $ se fera le 1er juillet. Vous voulez aider la Fondation à remporter ce don? Il suffit tout simplement de se rendre sur le [https://www.canadahelps.org/fr/gcgc/361]. Et pour les plus récentes nouvelles, on consulte le [http://www.fondationhopitalsainteustache.com].

•••

Héma-Québec le répète constamment, pour maintenir à flot les réserves de produits sanguins, il faut en moyenne un millier de dons de sang chaque jour. En période estivale, il faut en ajouter une centaine, raison pour laquelle l’organisme vous demande de faire preuve de générosité, dans le contexte d’une reprise graduelle des activités au Québec. Bien sûr, il y a la COVID-19, et l’organisme assure qu’il accorde une attention toute particulière à la sécurité des donneurs, des bénévoles et des employés, en adoptant diverses mesures (désinfection de l’équipement, distanciation, prise de température, port du masque, etc.). Dans contexte de la pandémie Héma-Québec exige par ailleurs que vous preniez rendez-vous avant de vous rendre à un point de collecte, en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG) ou envoyant un courriel au jedonne@hema-quebec.qc.ca. Pour connaître les dates des prochaines collectes de sang dans votre région, consultez le [www.hema-quebec.qc.ca].