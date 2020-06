L’Académie des arts Trouve ta voie est un organisme rosemérois qui accomplit de l’excellent boulot en offrant des ateliers qui permettent à des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de l’autisme ou un TDAH de développer leurs habiletés artistiques. Avec le soutien du ministère de la Culture et des Communications, l’Académie, qui fait aussi dans l’intégration sociale via son projet Voir plus grand quand on est différent, vient de lancer une boutique en ligne où vous êtes invités à magasiner. Vous y trouverez des tableaux, des objets artisanaux et même des chansons, autant d’objets réalisés par les membres (qui, en plus de cette belle visibilité, recevront une rémunération pour leur travail, ce qui contribue à améliorer l’estime de soi, souligne-t-on), mais aussi par des artistes professionnels qui remettront à l’organisme, en partie ou en totalité, les profits sur les ventes réalisées. Mais puisqu’une image vaut mille mots, je vous invite à vous rendre sur le site [www.trouvetavoie.com] et de cliquer sur l’onglet <Boutique>. Une porte s’ouvrira alors sur «des produits 100% uniques».

•••

En plus de convier ces jours-ci la population à la toute première édition de son Marathon virtuel FHSE, présenté par Chartwell L’Unique, la Fondation Hôpital Saint-Eustache est du nombre des organismes de bienfaisance qui participent au Grand défi caricatif canadien. Pour chaque dollar (au minimum 3 $) versé à la Fondation Hôpital Saint-Eustache au cours du mois de juin, celle-ci aura une chance de plus de remporter un don de 20 000 $. Ce défi se termine le 30 juin prochain, à 23 h 59 min 59 s (heure avancée du Pacifique) et le tirage du don de 20 000 $ se fera le 1er juillet. Vous voulez aider la Fondation à remporter ce don? Il suffit tout simplement de se rendre sur le [https://www.canadahelps.org/fr/gcgc/361]. Et pour les récentes nouvelles, on consulte le [http://www.fondationhopitalsainteustache.com].