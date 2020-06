Nous tenons bon. Nous sommes faits forts. Nous voilà donc plongés dans une onzième semaine de confinement, mais avec les récentes mesures adoptées par la Santé publique et le gouvernement, avec les chiffres qui montrent enfin une tendance à la baisse, nous voyons poindre un peu de lumière au bout du tunnel. Graduellement. C’est le mot-clé. Ça ne fait pas l’affaire de tous pour le moment, mais ultimement, nous serons tous gagnants. Les commerces et les entreprises de chez nous, qui sont le moteur de notre économie, reprennent peu à peu du service. Tous et toutes n’ont pas la même chance, certains devront patienter encore un peu, mais il faisait bon de lire, la semaine dernière, cette série d’articles sur les entrepreneurs d’ici et leur attitude face à la crise actuelle. D’autres réouvertures sont à venir, dans d’autres secteurs. Comme les centres commerciaux et les soins personnels et esthétiques, ce qui ramènera le sourire dans bien des visages! Et puis, nous pourrons un jour parler d’autre chose. Les nouvelles seront forcément meilleures. Pas parce que nous aurons été «dociles», mais juste plus intelligents que le virus.

Le Défi têtes rasées de Leucan a pris un virage virtuel, cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui n’a pas freiné la générosité du public québécois qui a contribué la jolie somme d’un million de dollars, jusqu’ici. Près d’un millier de personnes ont participé au Défi, depuis le début du confinement, dont 134 dans les Laurentides, ce qui a permis à l’organisation régionale de récolter un montant de 112 000 $, lors d’une événement animé via la plateforme Zoom, par Karine Robert, de la station de radio CIME FM. Sachez qu’il vous est toujours possible de participer à ce défi virtuel, en vous rendant au [www.tetesrasees.com]. Ce faisant, vous poserez un geste de solidarité et d’empathie è l’égard des enfants atteints de cancer, vous aiderez aussi Leucan à poursuivre sa mission de soutien auprès de ces enfants et de leur famille.