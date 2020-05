Les marchands IGA de la région prennent différentes mesures pour atténuer les risques de transmission de la COVID-19 dont le refus, pour des raisons bien évidentes, de récupérer nos bouteilles et nos canettes vides à l’intérieur des magasins. Depuis le début du mois de mai, il est cependant possible de nous en délester grâce aux Collectes Solidaires (au profit d’organisme locaux) mises sur pieds à l’extérieur des magasins, dans le stationnement ou encore dans des endroits établis en permanence et qui accueillent les clients de divers établissements. Quoi qu’il en soit, depuis le début du mois de mai, l’exercice a permis de récolter quelque 76 000 contenants consignés dans la région des Laurentides, un chiffre qui atteint le million à l’échelle du Québec. Dans la majeure partie des cas, ces contenants ont été remis sous forme de dons à des organismes. Je le précise parce que dans certains cas, il est aussi possible d’obtenir le remboursement prévu. Chose certaine, les Collectes Solidaires se poursuivront en juin. Visitez le [www.iga.net], sous la rubrique Message concernant la COVID-19, pour tout savoir sur les différents points de collecte et les règles à suivre avant de vous y rendre.

Plus que jamais, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble cognitif ont besoin de nous pour faire avancer la recherche vers la découverte d’un médicament curatif. La Marche pour l’Alzheimer est une activité de collecte de fonds majeure, en ce sens, et il vous sera possible d’y participer virtuellement, à votre domicile, ce dimanche 31 mai, sur le coup de midi, sous les encouragements de l’animatrice bien connue Ève-Marie Lortie. Il est encore temps de s’y inscrire, au [www.marchepourlalzheimer.ca]. Faites-le pour les 153 000 Québécois que cette maladie isole, et aussi pour soutenir les efforts de la Société Alzheimer des Laurentides, organisme établi en 1983, dont la mission est d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants ainsi que de promouvoir et contribuer à la recherche.