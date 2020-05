Ces jours-ci, Moisson Laurentides bénéficie de la générosité de la Société des alcools du Québec (et en même temps de la vôtre) de trois façons, alors que plusieurs personnes, en raison de la pandémie, vivent plus que jamais dans la précarité. De fait, les demandes d’aide alimentaire, depuis le début de la crise, sont en hausse de 30 %. Dans le cadre d’une campagne qui se poursuit jusqu’au samedi 23 mai, la société d’état recueillera d’abord vos dons directement à la caisse. C’est la première des trois façons. Autrement, vous pourriez prendre 48 secondes de votre vie pour visionner la vidéo Voir la faim pour y mettre fin. Ce simple geste (je viens tout juste de le faire) se transformera concrètement en un repas sur la table de quelqu’un qui a faim. Enfin, si vous avez pris l’habitude de commander les produits de la SAQ en ligne, sachez que les frais de livraison (12 $) seront entièrement versés au réseau des Banques alimentaires du Québec, dont Moisson Laurentides fait évidemment partie. Située à Blainville, Moisson Laurentides distribue 3,9 millions de kilogrammes de denrées chaque année, soit l’équivalent de plus de 22 millions en valeur marchande. Chaque mois, ce sont 20 763 personnes, dont le tiers sont des enfants, qui bénéficient de cette aide.

••

L’organisme Les Petits Frères poursuit sa noble mission de briser l’isolement des personnes aînés vivant seules, une situation qui se trouve évidemment exacerbée en contexte de pandémie. En temps normal, un aîné sur cinq n’a personne sur qui compter. Nul besoin, en ce cas, de vous faire un dessin. Ainsi, un fonds d’urgence a été créé et une campagne a été lancée, sous le thème Contrer l’isolement : pour l’amour des aînés. Depuis 1962, l’organisme travaille à créer une famille engagée et fidèle autour de ceux et celles qu’on appelle affectueusement Grand(e)s Ami(e)s. Dans la région des Laurentides, une centaine de Petits Frères s’en occupent… avec votre aide. Rendez-vous au [donner.petitsfreres.ca] pour leur venir en aide.