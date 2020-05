L’événement devait avoir lieu samedi dernier, la Marche Pas à Pas au profit de la Maison de soins palliatifs Sercan a dû être annulée pour des raisons évidentes, mais l’organisme et son porte-parole, l’humoriste Matthieu Pepper, ne baissent pas les bras pour autant. C’est qu’il s’agit d’une collecte de fonds cruciale pour la Fondation qui soutient la mission de la seule maison de soins palliatifs dans les Basses-Laurentides. Ainsi, durant tout le mois de mai, on vous invite à prendre part virtuellement à cette activité de financement en marchant dans les rues de votre quartier ou même dans, votre cour, votre maison ou votre appartement, geste que vous pourriez poser à la mémoire d’un proche décédé du cancer ou pour supporter une personne touchée par cette maladie, le tout associé à une contribution volontaire à la Maison Sercan. On vous invite par ailleurs à envoyer une photo ou une vidéo de votre marche par courriel ou à la déposer vous-même sur la page Facebook de l’organisme et d’y ajouter votre commentaire. Visitez le site [maisonsercan.ca] pour tout savoir sur cet organisme essentiel et vous laisser convaincre de l’importance d’y contribuer.

••

Depuis lundi, et jusqu’à dimanche prochain, se tient la 28e Semaine de la profession infirmière. Nul besoin de vous dire, alors que nous entamons un troisième mois de crise et de confinement, à quel point cette profession et les 78 000 personnes qui la pratiquent au Québec sont d’une importance capitale. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) nous le rappelle en soulignant que l’Organisation mondiale de la santé a proclamé 2020 comme l’année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes, alors que l’on souligne (c’était le 12 mai) le 200e anniversaire de naissance de Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. C’est aussi le 100e anniversaire de l’OIIQ. À vous tous et toutes qui, en ces temps affolants, prenez soin des malades avec tout votre cœur et votre science, un grand merci ! Je vous suggère par ailleurs une visite au [www.oiiq.org] pour visionner cette très jolie vidéo qui leur rend hommage.