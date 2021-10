Des écoles mirabelloises à l’étude

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a adopté le 11 octobre dernier son Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 aux fins de consultation qui sera axé autour d’enjeux qui concerneront des établissements de Mirabel et Sainte-Thérèse.

La consultation se penchera sur trois enjeux principaux : l’attribution de l’aire de desserte pour la nouvelle école primaire de Mirabel dans le secteur de Saint-Augustin, qui est présentement en chantier; la démolition et la reconstruction de l’école primaire du Trait-d’Union, située à Sainte-Thérèse ainsi qu’un plan de relocalisation; puis l’attribution de l’aire de desserte de la nouvelle école secondaire de Mirabel ainsi que la modification des bassins d’alimentation et la localisation des projets particuliers régionaux dans les écoles secondaires de l’Ouest du territoire.

Démarche de consultation

La démarche de consultation mise en place au CSSMI débutera en janvier de chaque année avec l’analyse des données en matière de clientèle scolaire et l’identification des enjeux prévus selon un plan triennal.

Dans le long processus menant à l’adoption du Cadre d’organisation scolaire, des pistes de solution sont soumises en consultation auprès de tous les conseils d’établissement tant d’écoles primaires, d’écoles secondaires que de centres; auprès du comité de parents et du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; auprès des syndicats et associations concernées ainsi qu’auprès des villes et municipalités du territoire afin de répondre aux enjeux soulevés.

Si des parents souhaitent faire valoir leur opinion, ils pourront communiquer avec leur conseil d’établissement scolaire.

Audience publique

Une audience publique se tiendra le mardi 2 novembre prochain en visioconférence spécifiquement sur le projet soumis à la consultation.

Adoption du Cadre d’organisation scolaire 2022-2025

Le conseil d’administration décidera des meilleures pistes à mettre en place pour répondre aux besoins des élèves actuels et des cohortes à venir. Cette adoption aura lieu le 14 décembre 2021.