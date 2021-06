Vitrerie J.L. encourage la relève

Vitrerie J.L. a choisi de promouvoir le programme de Bourses d’études de l’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ) au sein de son entreprise. Résultat : le fils d’un employé remporte la première place provinciale pour une bourse universitaire.

L’Association de vitrerie et fenestration du Québec, dont est membre Vitrerie J.L., remet chaque année des bourses d’études parmi les enfants des employés de ses membres dans les catégories secondaire professionnel, collégial et universitaire. Devant les défis actuels et futurs à ce qui a trait à la main-d’œuvre, les entreprises qui participent au programme de Bourses d’études AVFQ estiment qu’il est primordial d’encourager la relève dans l’industrie.

Un jury indépendant de l’AVFQ a examiné attentivement les candidatures et a désigné Frédéric Gulyas-Delvoye, le fils d’Eric Gulyas, employé de Vitrerie J.L., lauréat de la première place dans la catégorie universitaire se voyant ainsi octroyer une bourse d’études de 1 750 $.

Frédéric complète son baccalauréat en Design de l’environnement ˗ architecture et urbanisme à l’Université du Québec à Montréal. Il travaillait dans l’industrie avant même d’entreprendre ses études et il y travaille encore aujourd’hui. C’est d’ailleurs cette expérience qui a fait naître sa passion pour la construction et la conception des bâtiments. Le jury a été très impressionné par son excellence académique et ses motivations. Son dossier a d’ailleurs été qualifié « d’exceptionnel ».