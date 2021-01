Virage vert: le Fonds Écoleader en appui aux entreprises

Dans le contexte actuel, plusieurs entreprises voient les pratiques d’affaires écoresponsables et les technologies propres comme une façon de devenir plus résilientes face au changement. Le Fonds Écoleader est là pour les soutenir dans ce virage vert.

«Il devient plus pertinent que jamais de dynamiser son modèle d’affaires en revoyant son approvisionnement dans une perspective locale, en valorisant l’énergie qui était perdue pour diminuer ses coûts de production ou encore en repensant l’utilisation des matières résiduelles qui étaient auparavant vues comme des déchets», soutient Florence Houle qui, dans son rôle d’agente du Fonds Écoleader des Laurentides, accompagne et oriente les gens d’affaires dans leurs démarches.

Un programme de financement adapté à la réalité des entreprises

L’aide versée par le Fonds Écoleader peut s’élever jusqu’à 30 000 $ par entreprise pour un projet visant l’adoption de pratiques écoresponsables, et jusqu’à 50 000 $ pour un projet visant l’acquisition de technologies propres. Par ailleurs, environ 35 % des sommes allouées jusqu’à maintenant par le programme de financement du Fonds Écoleader visent la préparation à l’acquisition de technologies propres, ce qui démontre qu’elles sont perçues par les entreprises comme des outils d’adaptation leur permettant de bien se positionner pour une relance verte.

«Intégrer des pratiques écoresponsables et se préparer à l’acquisition de technologies propres est un choix rentable pour l’entreprise, mais aussi pour le reste de la société québécoise. Pour qu’une entreprise soit viable, elle doit innover et s’adapter aux défis de façon durable et équitable. Avec le Fonds Écoleader, on aide les entreprises dans cette réflexion à l’aide d’experts qui les aideront à mener à terme des projets pour réduire leur impact environnemental. On est dans l’action et nous sommes là pour diriger les entreprises des Laurentides vers ce changement positif», soutient Florence Houle.

Au cours de la dernière année, plus de 200 projets ont été déposés au programme de financement du Fonds Écoleader, ce qui totalise plus de 3 M$ à l’échelle du Québec jusqu’à maintenant.

Pour en savoir plus sur le Fonds Écoleader: [fondsecoleader.ca]. Pour un service de proximité dans les Laurentides, vous pouvez communiquer avec l’agente Florence Houle à f.houle@fondsecoleader.ca.