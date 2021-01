Vague de solidarité envers les restaurateurs de Sainte-Thérèse

Près de 24 000 $ ont été dépensés chez les restaurateurs de la région dans le cadre de la campagne «En attendant de vous revoir», mise de l'avant par le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).

Cette campagne, déployée à la mi-novembre, s’adressait aux entreprises de la région qui avaient des budgets non dépensés en raison de la pandémie (party de Noël, dîners d’affaires, commandites, etc.) et les mettait au défi d’utiliser ces montants pour acheter des chèques-cadeaux chez les restaurateurs de Sainte-Thérèse. Le défi avait initialement été lancé par Sylvain Tassé, PDG et copropriétaire de l’entreprise Quadra Plast, qui souhaitait trouver une façon de soutenir les restaurateurs.

Plus d’une quinzaine d’entreprises ont répondu à l’appel et ont relevé le défi. En partageant des publications sur leurs réseaux sociaux et en mettant au défi d’autres entrepreneurs, elles ont contribué à créer une belle vague d’entraide.

«Le GEST est fier de la solidarité et la générosité témoignée par les entreprises de Sainte-Thérèse. En tant que restauratrice, je peux témoigner du support et de la vague d’amour que j’ai ressenti à travers cette campagne. Les montants dépensés dans mon établissement ont grandement aidé, surtout lors de cette période où aucun autre revenu n’est enregistré. Je remercie tous ceux qui ont contribué à “En attendant de vous revoir”», mentionne la présidente du GEST et propriétaire de la Prohibition bar à bière, Marie-Chantale Desjardins.

«Pour moi, c’est une grande fierté de savoir que mon idée de base a mené à ce succès. J’ai le sentiment d’avoir contribué comme j’ai pu à soutenir les restaurateurs de ma ville. Je suis heureux de constater que plusieurs ont relevé mon défi et, surtout, de faire partie de cette communauté d’affaires», ajoute Sylvain Tassé.

Les entreprises qui veulent soutenir les restaurateurs locaux peuvent continuer de le faire en achetant des chèques-cadeaux, même si le temps des fêtes est officiellement terminé. Une liste des restaurants de Sainte-Thérèse ainsi que les détails de la campagne se trouvent sur la page: [ www.ccitb.ca/resto ].

À noter que c’est grâce à la contribution des partenaires du GEST que les projets comme celui-ci sont possibles: La Petite Clinique, Prohibition bar à bière, Vocalys et la Ville de Sainte-Thérèse.