Une première activité en présentiel à venir pour l’AGAB

Alors que la pandémie de la COVID-19 semble vouloir se résorber, l’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB), qui n’a pas mis un frein pour autant au soutien qu’elle offre à ses 500 membres, s’apprête à effectuer un grand retour en présentiel après avoir mis en place une toute nouvelle campagne d’achat local.

Tout d’abord, l’AGAB tiendra, pour la première fois depuis bon nombre de mois, une première activité avec la présence de ses membres à l’occasion de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 17 novembre prochain au Bistro M&M. Au moins 35 personnes pourront y prendre part, mais ce nombre pourrait augmenter selon ce qu’autorisera à ce moment la santé publique du Québec.

Ce sera l’occasion pour Charles Bergeron-Vachon de rencontrer enfin les membres avec son chapeau de président de l’AGAB, lui qui a été nommé à ce poste en pleine pandémie, en janvier dernier.

Lui-même membre du conseil d’administration depuis février 2018, il a pris la relève de Michel Limoges qui avait été élu lors de l’assemblée générale annuelle tenue en septembre 2019, succédant alors à Christian Fréchette qui aura occupé, lui, cette fonction pendant huit ans; un record dans les annales de l’AGAB.

Des applaudissements mérités

En regard de cette assemblée générale annuelle à venir, M. Bergeron-Vachon anticipe avec enthousiasme cette première activité en présentiel. Cette réunion des membres sera certainement festive et permettra, dit-il, de souligner la persévérance et la résilience des membres. «Les derniers mois fût rudes et tous ceux qui seront présents à cette assemblée vont certes mériter des applaudissements», d’indiquer M. Bergeron-Vachon.

Et celui-ci assure que l’AGAB continuera, comme elle l’a été depuis mars 2020, à être présente pour ses membres. «Nous sommes entre de bonnes mains avec Stéphanie Gingras [directrice générale de l’AGAB] et son équipe à la permanence», d’ajouter M. Bergeron-Vachon qui œuvre depuis plus de 30 ans à La Petite Bretonne, plus particulièrement comme vice-président approvisionnement ces dernières années.

La Grande Virée Blainvilloise

En plus de cette assemblée générale annuelle, l’AGAB vient de lancer une nouvelle campagne d’achat local qui a pour thème La Grande Virée Blainvilloise et qui a cours tout au long du mois de novembre. Celle-ci se déplacera dans l’un des 25 commerces participants selon un horaire, disponible sur le [www.lagrandeviree.ca], déjà établi.

Du lundi au samedi inclusivement, à partir de 13 h, 10 clients par commerce visité obtiendront une capsule contenant un code QR. Aussitôt numérisé, ce code dévoilera le cadeau remporté. Le gagnant aura une chance sur deux de mériter une carte-cadeau variant de 15 $ à 35 $ et échangeable dans l’une des nombreuses entreprises participantes. Une valeur de plus de 3 000 $ est offerte les 25 entreprises blainvilloises participantes.

Cette nouvelle campagne suit celle qui a eu lieu en mai dernier et qui avait pour thème Blainville Solidaire. Cette initiative avait permis d’injecter plus de 40 000 $ dans l’économie blainvilloise et 45 entreprise en ont bénéficié en y prenant part.

Pour en savoir davantage sur l’AGAB et les activités à venir, il suffit de consulter le [www.agab.qc.ca].