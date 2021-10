Une grande campagne d’achat local présentement en cours dans la région

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et ses trois ailes locales, à savoir l’Association des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB), sont fières de lancer la deuxième édition de leurs campagnes d’achat local qui se déroulera du 25 octobre au 15 novembre dans plus de 80 commerces participants.

Ces campagnes, lancées simultanément à Boisbriand, Rosemère et Sainte-Thérèse, ont pour but de faire la promotion des commerces et de stimuler l’achat local. Les citoyens sont invités dès maintenant à se procurer en ligne des bons d’achat de 20 $ dans les commerces participants. Ce montant sera bonifié de 10 $, ce qui permettra aux clients de recevoir des bons de 30 $.

« Les premières éditions des campagnes d’achat local ont obtenu un franc succès et ont permis de remettre 105 000 $ aux commerces participants. Dans le cadre de ce projet, les municipalités, les commerçants et les citoyens sont tous gagnants et nous sommes ravis de proposer une seconde édition », de mentionner Caroline Du Paul, responsable, développement local et agente de liaison pour le GEST.

La CCITB profite de l’occasion pour remercier les partenaires annuels de l’AGAR (évoilà5, Pacini, Turcot Olivier Optométristes, Ville de Rosemère), du GEST (La Petite Clinique, Prohibition bar à bière, Vocalys, Ville de Sainte-Thérèse) et du RGAB (IGA Daigle Extra, Faubourg Boisbriand, PFD Avocats, Ville de Boisbriand) qui lui permettent de mettre en place ces campagnes d’achat local.

Pour voir la liste des commerces participants ou pour acheter vos bons d’achat, rendez-vous sur la plateforme d’achat La Ruche :

Boisbriand : https://laruchequebec.com/boisbriand

Rosemère : https://laruchequebec.com/rosemere

Sainte-Thérèse : https://laruchequebec.com/sainte-therese

À propos des ailes locales de la CCITB

L’aile de gens d’affaires de Rosemère (AGAR), le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et le regroupement des entreprises de Boisbriand (RGAB) stimulent la vitalité économique de Sainte-Thérèse par le biais de projets collectifs et d’accompagnement commercial.

L’AGAR, le GEST et le RGAB sont des ailes de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) qui a pour rôle de propulser le succès des entreprises d’ici grâce à ses 4 volets: Connecter. Évoluer. S’informer. Se mobiliser.