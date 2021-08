« Une année bien particulière » au Centre jeunesse emploi

Le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Thérèse-De Blainville a récemment présenté les résultats de son rapport annuel 2020-2021 lors de son assemblée générale annuelle qui se déroulait pour la deuxième fois en visioconférence Zoom en présence de 45 participants. Pierre Hardy, président du CJE, a présenté avec fierté les résultats de l’année 2020-2021.

«Comme vous tous, nous avons vécu une année bien particulière au CJE : « Pandémie » ce n’était plus juste le titre d’un film. Ensemble, nous avons respecté les règles sanitaires et vécu les confinements qui ont isolé les jeunes. Malgré la fermeture des écoles, les pertes d’emploi et l’anxiété, nous avons accompagné des jeunes résilients », a mentionné d’entrée de jeu Pierre Hardy. Effectivement, l’équipe du CJE s’est mise au travail pour mettre en place des services et des activités pour maintenir son milieu de vie sous forme virtuelle et rejoindre les jeunes.

Durant le confinement, le RCJEQ et les CJE du Québec ont lancé l’opération Ton CJE est là pour toi. La campagne nationale visait principalement à démontrer que les CJE étaient présents pour les jeunes et qu’il était primordial de poursuivre l’accompagnement offert et adapté à leurs besoins, encore plus durant cette période incertaine. « Grâce à notre expertise en volontariat et à l’acquisition de notre véhicule, des jeunes ont contribué à l’aide et à la distribution alimentaire. Également, plus que jamais, les jeunes ont saisi l’occasion pour redéfinir leur choix de carrière et nous avons redoublé d’efforts pour nous assurer de bien les conseiller », a mentionné M. Pierre Hardy, président.

Des résultats significatifs

Nathalie Lachance, directrice, a fait un retour sur la dernière année et a tenu à partager les résultats du travail effectué par l’équipe pour les jeunes de la MRC Thérèse-De Blainville. Plus de 1676 jeunes ont utilisé les différents services offerts par le CJE et 276 participants dans le cadre de l’entente des services d’aide à l’emploi avec Services Québec. À la lecture du rapport annuel 2020-2021, on y retrouve une diversité de services, de projets et d’activités qui sont offerts aux jeunes. « Nous souhaitons offrir un remerciement spécial à toute l’équipe qui a collaboré à la mission du CJE, en sortant parfois de sa zone de confort », a relaté Nathalie Lachance, directrice. Également, des jeunes ayant reçu des services et un accompagnement étaient présents afin de témoigner de leur expérience, partager leur parcours et nommer les impacts que le CJE a eus dans leur vie. Les témoignages offerts ont particulièrement touché les partenaires, les membres de l’équipe et les administrateurs.