Un projet d’agrandissement de 4 M$ pour Flo Fab, à Bois-des-Filion

Basée depuis 2001 dans le parc industriel de la ville de Bois-des-Filion, l’entreprise Flo Fab agrandira pour une première fois ses installations à cet endroit afin de mieux répondre à la croissance que celle-ci connaît depuis quelques années. Les travaux, actuellement en cours sur le terrain adjacent au bâtiment actuel, devraient être complétés pour le printemps prochain.

En fait, ce sont 30 000 pieds carrés additionnels, soit le double de sa superficie actuelle, dont bénéficiera l’entreprise créée initialement en 1981, à Montréal. Le nouveau bâtiment à construire fera 45 pieds de hauteur.

L’entreprise filionoise est spécialisée dans la fabrication et l’installation de systèmes hydroniques de pompage, de chauffage et de climatisation pour divers types de bâtiments commerciaux ou résidentiels, comme des tours de bureaux, des résidences pour personnes âgées à plusieurs étages ou des complexes de condominiums.

De tels systèmes permettent, par exemple, de pomper de l’eau, de l’acheminer dans d’immenses bouilloires, de la faire circuler et de chauffer les pièces d’un bâtiment, d’étage en étage.

Création de nouveaux emplois

En tout, c’est une somme de 3,5 millions $ qu’investira Flo Fab pour le seul agrandissement de ses installations. À cela s’ajoutera de la nouvelle machinerie, ce qui devrait faire grimper la facture finale à environ 4 M$, selon l’évaluation de l’actuel propriétaire et président de l’entreprise, Marc Gauvreau, en marge d’une cérémonie de pelletée de terre protocolaire.

Une douzaine de nouveaux emplois au minimum seront également créés d’ici le printemps prochain, lesquels viendront s’ajouter aux 50 existants.

«Nous agrandissons parce que nous manquons d’espace en raison du succès que nous connaissons. Notre carnet de commandes a doublé. Pour les commandes de pompes et de systèmes de pompages, on parle d’une croissance de 50 % cette année» , de mentionner M. Gauvreau.

«C’est une bonne nouvelle pour Bois-des-Filion. Cela vient compléter presque à 100 % notre parc industriel dans lequel il ne restait que quelques terrains propices à des expansions. Pour la Ville, le projet de Flo Fab signifie des revenus additionnels de l’ordre de 60 000 $ à 80 000 $ par année. C’est donc un investissement d’importance» , de commenter le maire Gilles Blanchette, présent à cette cérémonie.

Des clients à travers le monde

Le président et propriétaire de Flo Fab précise, par ailleurs, que son entreprise compte des clients au Canada et au Québec, mais aussi, en Amérique du Sud, comme au Pérou, en Colombie et République Dominicaine, dans plusieurs des grandes villes américaines et ailleurs dans le monde. C’est incidemment Flo Fab qui a fourni les systèmes hydroniques de pompage pour le chauffage et la climatisation du nouveau World Trade Center, à New York, lors de sa construction.

L’entreprise filionoise compte parmi ses réalisations, des projets menés pour le Zerma Lodge, à Salt Lake City, le Millenium Hilton, à New York, le M Lorraine, à Lorraine, le Jazz Longueuil, l’Université de Brock, à St. Catharines, en Ontario, l’Exchange Tower, à Vancouver, et d’autres bâtiments situés dans l’archipel d’îles artificielles The Pearl, au Qatar, et au Port islamique de Djeddah, en Arabie saoudite