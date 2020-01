Un premier groupe de femmes participe au programme s’Entreprendre

Le mardi 17 décembre, La Porte de l’Emploi et La Fondation Lise Watier ont souligné la fin d’une première étape pour 13 femmes de la région qui ont participé à la première cohorte du programme s’Entreprendre offert à La Porte de l’Emploi.

Le programme s’Entreprendre de La Fondation Lise Watier propose une approche unique d’intervention, de formation, d’accompagnement et de soutien financier pour motiver les femmes afin de leur redonner confiance en leurs moyens. Autrement dit, les soutenir dans leur engagement à s’entreprendre afin qu’elles atteignent l’autonomie financière de manière durable, avec fierté et assurance.

Stimuler la confiance en soi

Au cours des quatre derniers mois, ces femmes ont suivi une formation en ligne offerte par La Fondation Lise Watier et elles ont participé à une série d’ateliers de groupe animés par La Porte de l’Emploi pour acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour démarrer leur projet d’entreprise.

Des partenaires du milieu sont venus bonifier les ateliers avec leur expertise. Par exemple, une notaire est venue parler des structures juridiques, une entrepreneure est venue partager ses défis et son parcours inspirant afin d’encourager les femmes dans leurs démarches. Les participantes ont de plus eu la chance d’assister à un atelier spécial sur le budget-crédit-assurance présentée par la collaboratrice du programme Choisis-toi, choisi les affaires.

Tout au long de cette formation, ces femmes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé avec la conseillère du programme à La Porte de l’Emploi et elles ont eu la possibilité d’échanger avec une conseillère d’orientation et aussi de discuter avec l’intervenante psychosociale. De plus, La Porte de l’Emploi a créé un groupe Facebook pour faciliter les échanges et les communications entre les participantes et aussi pour qu’elles s’entraident dans la réalisation de leur projet respectif.

Ces femmes auront la possibilité de participer à des ateliers additionnels et de bénéficier d’un accompagnement individuel avec les conseillers de La Porte de l’Emploi et de La Fondation Lise Watier afin d’être préparées et outillées adéquatement pour mener à bien leur projet. Bref, faire de leur projet une réalité.

Des services d’aide

Depuis plusieurs années, La Porte de l’Emploi offre aux femmes sans emploi un soutien personnalisé pour les aider à bâtir un plan de carrière réaliste et réalisable. «L’intégration du programme s’Entreprendre dans notre offre de services nous permet d’aider un plus grand nombre de femmes. Cette collaboration avec La Fondation Lise Watier nous offre la possibilité d’ajouter un volet entrepreneurial à notre boîte à outils et ainsi contribuer encore plus pour les aider à développer leur plein potentiel social et économique de façon durable», explique Chantal Moutou, directrice de La Porte de l’Emploi.

La deuxième cohorte débute en janvier et une troisième cohorte est prévue au mois de mars. Vous êtes motivée par un projet d’entrepreneuriat, un retour aux études ou un retour sur le marché de l’emploi communiqué avec Chantale Parent au 450 435-4565, poste 226 ou (sentreprendre@laportedelemploi.com) pour plus d’information.