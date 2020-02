Un nouveau départ pour la Chambre de commerce Bois-des-Filion-Lorraine

Après une année 2019 pour le moins difficile, marquée par l’annulation de plusieurs activités et un essoufflement de plusieurs mois, la Chambre de commerce Bois-des-Filion–Lorraine (CCBDFL), dorénavant présidée par Monique Morency, entreprend l’année 2020 sur de nouvelles assises.

Et c’est à l’occasion d’un 5 à 7, tenu le lundi 27 janvier dernier, que le conseil d’administration version 2020 de la CCBDFL a voulu entreprendre ce nouveau départ en compagnie de plusieurs dizaines de membres réunis dans un bar de Bois-des-Filion.

«Dans un monde de changement dans lequel nous vivons, Il devient plus que nécessaire de se renouveler, d’abandonner notre confort et de franchir de nouvelles étapes. C’est ce que la CCBDFL a décidé de faire» , a déclaré, lors de son allocution, la nouvelle présidente Monique Morency qui, l’automne dernier, avait été nommée directrice de la chambre de commerce pour donner un coup de pouce aux membres du conseil d’administration de l’époque.

Se tourner davantage vers les membres

Consultante en développement de l’organisation aujourd’hui retraitée et ex-présidente de la Chambre de commerce de Bois-des-Filion–Lorraine, en 2005-2006, Monique Morency raconte, en entrevue avec votre hebdo NORD INFO, vouloir «accompagner» le nouveau conseil d’administration, très majoritairement composé de nouveaux membres, le temps qu’il «vole de ses propres ailes» .

De fait, outre Mme Morency elle-même, et Ginette Auger, qui étaient respectivement directrice adjointe administrative, et qui ont évidemment quitté leur poste, ainsi que Paul Larocque Sr, les sept autres membres du conseil d’administration sont tous des nouveaux venus. Il s’agit de Nancy Canuel, vice-présidente, Daniel Paquette, trésorier, André Desjardins, secrétaire, Jean-François Bleau, Gabrielle Bélisle, Marc-André Bleau et Vanessa Roy, administrateurs.

«La mission de la Chambre ne changera pas, c’est sûr. Elle poursuivra ses activités de réseautage et ses déjeuners-conférences. Vous me direz alors, qu’est-ce que la CCBDFL fera de plus que ce qu’elle faisait auparavant? Se tourner davantage vers ses membres, leur offrir plus de possibilités de s’exprimer, leur donner la place qui leur revient. Des actions seront entreprises pour faciliter le réseautage. Nous mettrons en place des moyens qui favorisent les échanges entre les membres. Certaines activités de réseautage se feront lors de 5 à 7. Le concept que nous appellerons «Entre nous» donnera l’opportunité aux commerçants, aux entreprises de services et aux professionnels de présenter leurs produits ou leurs services» , a énuméré Mme Morency, en s’adressant aux membres présents à cette activité.

Et beaucoup de nouveautés

Ce renouveau passe galement par l’introduction d’une nouvelle pochette qui précise les objectifs et valeurs de la CCBDF, mais aussi la mise en ligne d’un nouveau site Web, davantage au goût du jour, et dans lequel on pourra notamment prendre connaissance des activités à venir et des motivations des membres du nouveau conseil d’administration.

À cela s’ajoutent une page Facebook que l’on compte alimenter régulièrement, un programme d’achat local à venir et des déjeuners réseautage avec des conférenciers locaux, par exemple Paul Larocque, président de la Coalition de l’autoroute 19 et directeur général du Grand Montréal Comique, qui le 19 février prochain, révèlera ce qui s’est passé depuis qu’il a quitté la mairie de Bois-des-Filion.

«Ce que nous désirons avant tout, c’est former une communauté d’affaires, dans le vrai sens du mot. En unissant nos forces, nous deviendrons tous et chacun plus fort, car c’est ensemble que nous développerons notre économie» , a conclu la présidente Monique Morency, persuadée que la nouvelle CCBDF saura rallier l’ensemble des gens d’affaires et professionnels de Bois-des-Filion et Lorraine.

Pour en savoir davantage: [http://www.ccbdfl.com].