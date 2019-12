Un Midi de Noël «foodie» à la CCITB

Encore cette année, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a invité ses membres à son traditionnel Midi de Noël. Si la tradition s’est poursuivie, ce Midi de Noël s’est toutefois modernisé cette année, puisque ceux et celles qui y ont pris part ont eu l’occasion de vivre une agréable expérience «foodie» au restaurant 425ºF de Sainte-Thérèse.

Encore cette année, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a invité ses membres à son traditionnel Midi de Noël. Si la tradition s’est poursuivie, ce Midi de Noël s’est toutefois modernisé cette année, puisque ceux et celles qui y ont pris part ont eu l’occasion de vivre une agréable expérience «foodie» au restaurant 425ºF de Sainte-Thérèse.

Mais avant de passer aux échanges de vœux et de goûter la dizaine de mets différents qui étaient au menu et offerts en petites bouchées, la CCITB tenait son assemblée générale annuelle qu’ont animée l’actuelle présidente Sophia Lavergne et la directrice générale Cynthia Kabis.

Puis, cette assemblée complétée à la satisfaction de tous, c’était le temps de passer à table, ou plutôt de faire le tour de petits îlots où toutes sortes de bouchées avaient été déposées, comme du tartare de bœuf à la coréenne, une tartelette ratatouille et mousse de chèvre ou encore du mac’n cheese avec pois verts et truffe.

Également, la CCITB a profité de ce Midi de Noël pour remettre un don de 1 000 $, provenant de la vente des billets, à l’organisme Moisson Laurentides, récipiendaire du prix «OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année» du Gala Stellar 2019. Cette remise d’un tel don à l’organisme lauréat dudit prix s’inscrit, depuis quelques années, dans la tradition de la CCITB.