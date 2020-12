Un contrat de travail bonifié pour les syndiqués d’Intégration-Travail Laurentides

Les membres du Syndicat des professionnelles d’Intégration-Travail Laurentides – CSN ont récemment entériné, à l’unanimité, l’entente intervenue entre l’employeur et leur syndicat. Grâce à une négociation rigoureuse menée avec un esprit de collaboration, les conseillers en l’emploi, les agentes de démarchage et d’intégration à l’emploi pourront compter sur de meilleures conditions, un rehaussement des taux maximums de 11 %, un bonus à la signature de 6 % et une progression plus rapide dans l’échelle salariale.

Intégration-Travail Laurentides (ITL) est un service spécialisé de main-d’oeuvre (SSMO), partenaire de Services Québec. Les salariés de l’organisme veillent à l’intégration, au suivi et au maintien en emploi ou le retour aux études de diverses clientèles, plus particulièrement les personnes en situation de handicap, les personnes ayant un dossier judiciaire ou ayant eu des problèmes de dépendance et les personnes ayant des problèmes neurologiques. L’actuelle crise sanitaire ne réduit en rien les besoins et les employés ont travaillé d’arrache-pied pour atteindre les mêmes cibles fixées par Services Québec.

«Pour notre syndicat, cette négociation avait pour objectifs premiers de trouver des solutions à la surcharge de travail et d’effectuer un rattrapage salarial, explique Michelle Fredette, présidente du syndicat. Le travail de qualité des professionnels est grandement apprécié, mais il nous fallait nous assurer de créer des conditions pour que tous les employés aient le goût de continuer de relever les défis qui sont les nôtres. Les négociations se sont bien déroulées, car l’employeur a compris que la reconnaissance de notre travail passait par des éléments concrets, comme le salaire.»

Le Syndicat des professionnelles d’Intégration-Travail Laurentides – CSN représente plus de 20 professionnelles en emploi qui oeuvrent dans dix points de services dans les Laurentides. Il est affilié à la Fédération des professionnelles (FP-CSN), et régionalement, au Conseil central des Laurentides – CSN.