Têtes et coeurs entre elles: une activité introspective pour femmes d’affaires

Le 3 décembre, de 11 h 30 à 13 h, les femmes d’affaires du Québec sont conviées à une activité virtuelle guidée par Renée Rivest, conférencière invitée et auteure de l’ouvrage à succès Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock..., une initiative du Réseau des Femmes d’affaires du Québec des régions des Laurentides, des Basses-Laurentides et de Québec.

L’activité «Têtes et cœurs entre elles», qui se veut introspective, leur propose un moment centré sur la femme en chacune d’elles, où primeront la bienveillance et l’écoute. Le tout, enrichi de notions essentielles et d’un exercice révélateur mettant à l’avant-plan l’importance de trouver un espace apaisé en soi et autour de soi.

«Moi qui portais des rêves, des espoirs, qui ai vécu les hauts et les bas d’un certain succès d’entreprise, je sais maintenant que tout se joue dans ma tranquillité intérieure. Tranquillité intérieure ne veut pas dire immobilisme ou inaction, mais bien plus un espace ‘’apaisé’’ en soi», explique Renée Rivest.

Un temps privilégié en sous-groupes permettra également aux femmes d’échanger entre elles et d’approfondir certaines réflexions.

Renée Rivest, Madame Tintin

Diplômée en relations industrielles, en psychoéducation, en résilience (neurosciences) et en expérience somatique, Renée Rivest amorce sa carrière de consultante en management il y a 35 ans. Elle fonde ensuite, en 1993, ReGain Groupe Conseil, crée en 1995 la méthodologie ReGain – avec la collaboration de Moulinsart et de la Fondation Hergé –, puis publie en 2004 l’ouvrage à succès Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock… Elle offre ainsi des outils efficaces pour établir et maintenir des relations interpersonnelles stimulantes et valorisantes, le tout basé sur la méthodologie qu’elle a mise au point.

À propos du Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) est un réseau de plus de 2000 membres réunissant des femmes de cœur et d’action qui font partie intégrante de tous milieux économiques du Québec. Elles emploient, elles investissent, elles transigent, elles influencent, elles inspirent. La raison d’être du RFAQ est de les épauler, de les aiguiller et de les doter d’un coffre à outils pour leur permettre de rayonner tant au Québec, dans tout le Canada ou à l’international.

Pour s’inscrire à l’activité «Têtes et cœurs entre elles»: [https://www.rfaq.ca/fr/calendrier-activites/detail/tetes-et-coeurs-entre-elles/19534].