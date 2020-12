Square Mirabel: Le coup d’envoi est donné

(N. T-P.) – Le maire de Mirabel, Jean Bouchard, le directeur du Service de l’urbanisme de la Ville de Mirabel, Dominic Noiseux, et les promoteurs et copropriétaires d’U Développement, Jean-François Varin et Patricia Bellemare, ont donné le coup d’envoi du nouveau projet immobilier Square Mirabel, le vendredi 20 novembre, en après-midi. Situé aux abords du boulevard du Curé-Labelle, dans le secteur de Saint-Janvier, non loin du boulevard Céloron, de l’autoroute 15 et de la future gare de Mirabel, le projet sera composé de six bâtiments construits en deux phases. Il totalisera 124 unités locatives pour un investissement total estimé à 31 M$. Le bureau locatif est ouvert à compter du 30 novembre. Pour information et réservations, visitez le [www.squaremirabel.com] ou appelez au 450 241-6263.